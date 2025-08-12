Le chef de la cybersécurité pose la première pierre du bâtiment de la sécurité et de la sûreté aux Maldives

MALÉ, 12 août 2025, (WAM) – Dr Mohamed Al Kuwaiti, chef de la cybersécurité du gouvernement des Émirats arabes unis, a accompagné la délégation émirienne lors d’une visite officielle aux Maldives, où il a posé la première pierre du nouveau bâtiment de la sécurité et de la sûreté dans la capitale, Malé.

La cérémonie s’est tenue en présence d’Ali Ihusaan, ministre maldivien de la Sécurité intérieure et des Technologies, d’Ismail Naveen, commissaire de police du Service de police des Maldives, ainsi que de représentants de la société émirienne Presight, chargée de la mise en œuvre du projet. Cette initiative reflète les directives de la direction des Émirats arabes unis et renforce les relations entre les Émirats arabes unis et la République des Maldives.

Le futur bâtiment constituera un pôle stratégique pour les infrastructures souveraines du pays. Il abritera un centre de données avancé et le Centre des opérations de cybersécurité du Service de police des Maldives, dotés de plateformes exploitant l’intelligence artificielle, l’analytique des mégadonnées et la science des données. Ces capacités permettront de renforcer la surveillance et la réponse aux menaces, d’appuyer la prise de décision fondée sur les données et d’optimiser la planification opérationnelle.

Réalisé selon les normes internationales, le projet fournira une infrastructure technique intégrée pour protéger les données souveraines et améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en favorisant l’adoption de solutions numériques de sécurité de pointe, en coopération avec des pays partenaires.

En marge de la visite, Dr Al Kuwaiti a inauguré le Centre des opérations de cybersécurité du Service de police des Maldives, destiné à renforcer les capacités de détection, d’analyse et de réaction face aux menaces informatiques.

Il a également tenu des réunions officielles avec le ministre maldivien de l’Information et de la Technologie gouvernementale et le chef du Centre national de cybersécurité, au cours desquelles ont été abordées la coopération dans les domaines des technologies de l’information et de la cybersécurité, l’examen des défis numériques et l’exploration de partenariats dans l’IA et l’analytique des données, en s’appuyant sur l’expérience des Émirats dans la protection des infrastructures critiques et l’innovation numérique.



