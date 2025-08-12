Plus de 35 000 nouvelles entreprises rejoignent la Chambre de commerce de Dubaï au premier semestre 2025

DUBAÏ, le 12 août 2025 (WAM) – La Chambre de commerce de Dubaï, l’une des trois chambres opérant sous l’égide de Dubai Chambers, a annoncé ses résultats pour le premier semestre 2025. L’institution a accueilli 35 532 nouvelles entreprises membres au cours des six premiers mois de l’année, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de 2024.

La valeur des exportations et réexportations de ses membres a atteint 171,9 milliards AED au premier semestre, en progression de 18 % par rapport à l’an dernier.

La Chambre a également délivré 409 083 certificats d’origine, soit une augmentation de 10 % par rapport au premier semestre 2024, et a émis et reçu 2 961 carnets ATA pour des marchandises d’une valeur d’environ 1,94 milliard AED.

L’ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansouri, président de Dubai Chambers, a déclaré : « Guidé par la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, l’émirat continue de consolider sa position en tant que centre mondial majeur pour le commerce et l’investissement. L’écosystème intégré de Dubaï joue un rôle clé dans le renforcement de la confiance des investisseurs dans les perspectives positives de l’économie nationale. »

Il a ajouté : « Nous nous engageons à autonomiser la communauté d’affaires locale en façonnant un environnement réglementaire et législatif propice à la croissance, à la création d’opportunités et au développement des secteurs prioritaires. La Chambre continuera de renforcer ses efforts pour consolider les partenariats public-privé, qui constituent un pilier essentiel pour atteindre les objectifs de l’Agenda D33. »

Au premier semestre 2025, la Chambre a accompagné l’expansion de 60 entreprises locales vers de nouveaux marchés internationaux, enregistrant une croissance de 76 % par rapport aux 34 entreprises soutenues sur la même période en 2024.

Dans le cadre de l’initiative New Horizons, qui permet aux entreprises basées à Dubaï de participer à des missions commerciales ciblées et d’explorer les opportunités à l’international, la Chambre a organisé deux missions en Asie du Sud-Est et en Afrique, avec des étapes en Thaïlande, aux Philippines, en Angola et au Mozambique. Ces missions ont abouti à 1 076 réunions B2B entre sociétés de Dubaï et leurs homologues de ces quatre marchés.

Durant le premier semestre, la Chambre a examiné 27 lois et projets de loi en collaboration avec les Business Groups. Les recommandations du secteur privé ont été adoptées à hauteur de 60 %, contre 46 % au premier semestre 2024. Elle a également organisé 98 réunions avec les Business Groups et Business Councils, soit une hausse annuelle de 104 %.

Par ailleurs, la Chambre a établi cinq nouveaux Business Councils représentant les intérêts des investisseurs du Brésil, de la Slovaquie, du Pérou, de l’Indonésie et de la Hongrie.

Elle a également organisé 19 événements juridiques ayant réuni 1 414 participants issus de la communauté d’affaires, comprenant des séminaires et ateliers sur les dernières évolutions législatives.

La Chambre a reçu 94 dossiers de médiation, en hausse de 19 % par rapport à l’an dernier, pour une valeur totale supérieure à 213,5 millions AED.

Le Dubai Centre for Family Businesses, qui relève de Dubai Chambers, a poursuivi sa mission visant à assurer la pérennité et la croissance des entreprises familiales. En partenariat avec le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï, le centre a publié le guide « Family Businesses in the Emirate of Dubai: A Guidebook », présentant les meilleures pratiques pour préserver le patrimoine familial et assurer la continuité et le développement à long terme.