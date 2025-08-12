COP30 au Brésil : le secteur agro-industriel veut s’affirmer comme acteur de la solution climatique

BRASILIA, 12 août 2025 (WAM) – L’Association brésilienne de l’agro-industrie (Abag) a affirmé, mardi, que le secteur entend se présenter comme un « acteur clé » dans la lutte contre la crise climatique à l’occasion de la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30), selon l’Agence Brasil.

« L’agro-industrie brésilienne joue un rôle crucial dans cet agenda mondial, en particulier dans le cadre de la COP30. Au-delà de sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique, la chaîne de production agroalimentaire se positionne comme une partie essentielle de la solution, avec un fort potentiel de réduction des émissions et de promotion de la sécurité alimentaire », a déclaré l’association dans un communiqué.

L’Abag a présenté la COP30, qui se tiendra en novembre à Belém, dans l’État du Pará, comme une occasion unique pour le Brésil de s’affirmer en tant que leader mondial de l’agriculture à faibles émissions de carbone, capable de générer d’importants crédits carbone et d’attirer des investissements.

« Pour y parvenir, il est indispensable que le pays présente des résultats concrets en matière de réglementations, de technologies, de méthodologies et de systèmes d’enregistrement, prêts à être débattus et reconnus à l’échelle internationale », a indiqué l’association.

Elle a souligné que la mise en œuvre de telles pratiques nécessite de débloquer des financements pour le secteur, « à travers des critères objectifs et transparents favorisant l’adoption de technologies et de pratiques durables ».

La COP30 devrait accueillir environ 50 000 participants venus du monde entier.



