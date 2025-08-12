EMSTEEL devient la première entreprise de la région MENA à obtenir la certification mondiale ResponsibleSteel™

ABOU DHABI, 12 août 2025 (WAM) – EMSTEEL, l’un des plus grands producteurs cotés de la région dans le domaine de l’acier et des matériaux de construction, a annoncé aujourd’hui que sa division sidérurgique, Emirates Steel Industries (membre du groupe EMSTEEL), est devenue officiellement la première entreprise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) à obtenir la certification ResponsibleSteel™ Core Site.

Cette distinction a été décernée à l’issue d’un audit approfondi mené par CARES, un organisme de certification reconnu à l’échelle internationale. L’évaluation a examiné de manière rigoureuse les performances d’Emirates Steel Industries selon un ensemble complet de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), attestant des plus hauts standards de conduite éthique et de responsabilité environnementale.

Cette reconnaissance s’ajoute à un autre honneur majeur récemment obtenu par EMSTEEL, désignée « Champion de la durabilité » 2025 par la World Steel Association (worldsteel), devenant la seule entreprise de la région MENA à recevoir cette distinction prestigieuse pour la deuxième année consécutive. Ces distinctions reflètent le leadership constant d’EMSTEEL et ses actions concrètes en faveur d’une sidérurgie durable.

L’ingénieur Saeed Ghumran Al Remeithi, Directeur général du groupe EMSTEEL, a déclaré :

« L’obtention de la certification ResponsibleSteel constitue une étape importante pour nous et témoigne de notre engagement sans relâche en faveur de la durabilité, de l’innovation et d’une croissance responsable. En tant que première entreprise de la région MENA à répondre à ce référentiel mondial, nous sommes fiers de contribuer aux objectifs nationaux de production industrielle avancée, tout en fixant de nouveaux standards pour la décarbonation de la chaîne de valeur de l’acier. »

Pour sa part, Annie Heaton, Directrice générale de ResponsibleSteel, a souligné que cette certification marque l’arrivée officielle du label dans la région MENA et établit une référence importante pour l’industrie sidérurgique régionale. Elle a salué les systèmes de gouvernance mis en place par EMSTEEL ainsi que son engagement transparent auprès d’un large éventail de parties prenantes.

De son côté, Lee Brankley, Directeur général de CARES, a félicité EMSTEEL pour son leadership exemplaire dans le respect des normes ESG strictes de ResponsibleSteel, soulignant que cet accomplissement renforce la position internationale de l’entreprise et contribue à la vision des Émirats arabes unis pour un développement économique durable et l’action climatique.



ResponsibleSteel est la première norme et initiative mondiale multipartite dédiée à la sidérurgie. Elle collabore avec les producteurs, consommateurs et acteurs intermédiaires de la filière pour bâtir une industrie durable, abordant des enjeux clés tels que l’approvisionnement responsable, le changement climatique, la diversité, les droits humains et la préservation de l’environnement.



