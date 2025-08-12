Le poulain « Mahrous » remporte le Prix Aka en France

PARIS, 12 août 2025 (WAM) – Le poulain Mahrous, appartenant à YAS Management pour les courses de chevaux de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, a remporté le titre du Challenge Prix Aka, une épreuve de 1 400 mètres réservée aux pur-sang arabes de trois ans, disputée hier sur l’hippodrome de La Teste-de-Buch en France, avec la participation de treize chevaux.

Sous l’entraînement de Didier Guillemin et monté par le jockey Maxime Guyon, Mahrous s’est imposé avec une demi-longueur d’avance sur la pouliche TS Waseema appartenant à Daniel Gharbi, entraînée par Thomas Demuro et montée par Guillaume Guedj-Gay, en 1:33:88. La troisième place est revenue à Altamira, propriété de Mubarak Ali Al Nuaimi, entraînée par Élisabeth Bernard et montée par Mickaël Forest.

Sur la même piste, la jument Marie Lylia, propriété de W’Zanan Racing, entraînée par Éric de Mieulle et montée par Olivier Dandine, a décroché la victoire dans le Liwa International Stakes (Groupe 1) sur 2 000 mètres, réservé aux pur-sang arabes de quatre ans et plus, avec la participation de sept chevaux, en 2:13:49.

Marie Lylia a devancé d’un cou la jument Norma Al Maury de Al Shaqab Racing, également entraînée par Thomas Demuro et montée par Aurélien Lemaitre, tandis que Bianca du Ghazal, propriété de Nasser Al Attiyah, toujours sous la responsabilité de Thomas Demuro et montée par Faleh Bughenaim, s’est classée troisième.