Des experts mettent en garde contre les conséquences de l’accélération de la fonte du pergélisol dans les Alpes autrichiennes

VIENNE, 12 août 2025 (WAM) – Des experts climatiques en Autriche ont mis en garde contre l’accélération de l’impact du changement climatique sur la fonte du pergélisol dans les hautes altitudes de la chaîne des Alpes, soulignant qu’il s’agit d’une « bombe à retardement » en raison du risque croissant d’avalanches, d’éboulements et de glissements de terrain à l’avenir.

Le dernier rapport de l’« Observatoire des glaciers » sur les couvertures glaciaires de montagne a suscité une vive inquiétude, révélant un recul généralisé et rapide de l’ensemble des glaciers, avec notamment le plus grand glacier d’Autriche, le « Pasterze », qui a perdu près de trois kilomètres depuis le milieu des années 1980, atteignant un niveau de retrait record.

Florian Jörgait, chercheur en protection de l’environnement, a expliqué que les pentes montagneuses sont devenues instables et plus exposées aux glissements en raison de la fonte du pergélisol observée ces dernières années. Il a noté que les éboulements sont désormais plus fréquents en été, même dans les zones de haute montagne très froides, ajoutant que l’accélération de la fonte glaciaire a aggravé l’instabilité des versants alpins et provoqué une forte augmentation des chutes de rochers.

Selon le rapport de l’observatoire, la hausse des températures et les conditions particulièrement douces durant la saison 2023/2024 ont entraîné le troisième recul le plus important du pergélisol dans les Alpes autrichiennes depuis 134 ans, date du début des mesures glaciaires. Les glaciers de la région d’Ötztal ont enregistré les pertes les plus importantes en longueur, avec des reculs de 227 mètres, 176 mètres et 104 mètres respectivement pour les trois principaux glaciers de cette zone.