Le consul général des Émirats arabes unis en Bosnie-Herzégovine remet ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères

ABOU DHABI, 12 août 2025 (WAM) – Ahmed Saif Al Shamsi a remis ses lettres de créance en qualité de consul général des Émirats arabes unis en Bosnie-Herzégovine à Mirsad Bešić, directeur du département du protocole au ministère bosnien des Affaires étrangères, lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère dans la capitale, Sarajevo.

Al Shamsi a exprimé sa fierté de représenter les Émirats arabes unis en Bosnie-Herzégovine et son engagement à œuvrer au renforcement et au développement des relations bilatérales dans divers domaines.

Pour sa part, Bešić a souhaité plein succès au consul général dans l’accomplissement de sa mission, visant à promouvoir et élargir la coopération entre les deux pays dans tous les secteurs.

La rencontre a également permis aux deux parties d’examiner les perspectives de coopération et les moyens de les approfondir afin de servir les intérêts communs et de répondre aux aspirations des deux pays et de leurs peuples.



