Abou Dhabi dépasse le cap des 1 000 transplantations d'organes grâce au programme « Hayat »

ABOU DHABI, 13 août 2025 (WAM) – L’Émirat d’Abou Dhabi a consolidé sa position de pôle médical régional et mondial en franchissant une étape majeure dans le domaine des transplantations d’organes.

Depuis le lancement en 2017 du programme national « Hayat » pour le don et la transplantation d’organes et de tissus humains, un total de 1 090 greffes ont été réalisées dans l’émirat jusqu’à l’année 2024. Ce jalon a été annoncé à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes.

L’année 2024 s’est distinguée par un record de 290 transplantations, incluant 7 greffes cardiaques, 142 rénales, 117 hépatiques, 22 pulmonaires et 2 pancréatiques.

Des établissements médicaux de pointe au service de l’excellence chirurgicale

Le système de santé d’Abou Dhabi poursuit ses avancées grâce à des interventions complexes, y compris des transplantations multi-organes et assistées par robot, renforçant la précision chirurgicale et les résultats post-opératoires. Quatre centres de transplantation jouent un rôle central dans ces réussites : Cleveland Clinic Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Medical City (SKMC), Burjeel Medical City (BMC) et Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC).

Premier centre national de transplantation multi-organes établi en 2017, Cleveland Clinic Abou Dhabi a réalisé 241 greffes en 2024, dont la première greffe combinée cœur-poumons aux Émirats arabes unis. L’hôpital a également accompli des premières historiques, notamment la première greffe combinée foie-poumons dans la région (2023) et la première greffe rénale croisée triple du pays. Il abrite l’unité de soins intensifs la plus spécialisée pour la transplantation multi-organes, ainsi que le seul programme de greffe pulmonaire des Émirats.

Des performances remarquables dans les centres partenaires

Sheikh Khalifa Medical City (SKMC), affilié à PureHealth, a réalisé plus de 114 greffes rénales en 2024. L’établissement continue d’étendre son programme de greffe hépatique pour les patients adultes et pédiatriques.

Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC) s’est distingué en matière de recherche et d’éducation, avec 10 présentations internationales et un prix du meilleur résumé scientifique lors du congrès ISODP 2023 à Las Vegas. L’établissement a effectué la première greffe d’organe à partir d’un donneur positif au COVID aux Émirats et s’est classé deuxième en nombre de donneurs utilisés en 2022.

Burjeel Medical City (BMC) s’est également illustré avec plusieurs premières nationales : la première greffe hépatique pédiatrique à partir d’un donneur vivant, la première greffe rénale ABO-incompatible, ainsi que la greffe de foie pédiatrique la plus précoce, réalisée sur un nourrisson de cinq mois.

Une dynamique nationale pour sauver des vies

Commentant ces résultats, Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, sous-secrétaire du Département de la santé – Abou Dhabi, a déclaré :

« Atteindre ce jalon témoigne de l’engagement indéfectible d’Abou Dhabi à offrir des soins médicaux de classe mondiale. Grâce à nos infrastructures, notre expertise et notre esprit d’innovation, l’émirat s’impose comme un centre de référence pour la transplantation d’organes dans la région et au-delà. »

Elle a invité la communauté à s’inscrire au programme « Hayat », en soulignant que chaque donneur peut potentiellement sauver plusieurs vies.

Une vision ancrée dans l’excellence médicale

Ces résultats illustrent la volonté stratégique des Émirats arabes unis de promouvoir une médecine de pointe, fondée sur l’innovation et la solidarité humaine, dans le cadre d’une vision de santé durable, équitable et tournée vers l’avenir.