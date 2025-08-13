Le Groupe AD Ports enregistre un chiffre d'affaires de 4,83 milliards AED au deuxième trimestre 2025

ABOU DHABI, 13 août 2025 (WAM) – Le Groupe AD Ports a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’année 2025, marquant une performance soutenue dans ses principaux pôles d’activité.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 4,83 milliards d’AED au deuxième trimestre 2025, enregistrant une hausse de 15 % en glissement annuel, tirée par les pôles Ports, Villes Économiques & Zones Franches, et Maritime & Shipping. L’EBITDA trimestriel s’élève à 1,17 milliard d’AED, en hausse de 9 % sur un an, avec une marge d’EBITDA de 24,2 %.

Le bénéfice avant impôt a atteint 519 millions d’AED, soit une hausse de 5 %, malgré l’augmentation des charges liées à l’amortissement et aux coûts financiers. Le bénéfice net est resté stable à 445 millions d’AED, impacté par une hausse de l’impôt sur le revenu. Le bénéfice par action (BPA) pour le trimestre s’est établi à 0,07 AED, inchangé par rapport à l’année précédente.

Les dépenses d’investissement (Capex) ont totalisé 928 millions d’AED au cours du trimestre, majoritairement consacrées aux pôles Maritime & Shipping, Villes Économiques & Zones Franches et Ports. L’intensité des investissements a baissé à 19 % du chiffre d’affaires du groupe, contre 28 % à la même période de l’année précédente.

Grâce à une solide performance opérationnelle et à un taux de conversion de trésorerie de 97 %, les flux de trésorerie d’exploitation ont atteint 1,14 milliard d’AED, presque le double de l’année précédente. Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) est resté positif pour le trimestre et depuis le début de l’année.

Les résultats opérationnels sous-jacents ont été solides dans les trois principaux pôles – Ports, Villes Économiques & Zones Franches (EC&FZ) et Maritime & Shipping – qui ont généré plus de 90 % de l’EBITDA total du deuxième trimestre 2025.

Ports : le volume de conteneurs a augmenté de 17 % en glissement annuel, tandis que les volumes de fret général ont progressé de 13 %. Le terminal CMA du port de Khalifa, entré en service commercial début 2025, a atteint un taux d’utilisation de 80 % au deuxième trimestre, et de 62 % depuis le début de l’année.

Villes Économiques & Zones Franches : 600 000 m² de terrains ont été loués au deuxième trimestre, portant le total à 1,6 km² depuis le début de l’année. Le taux d’occupation dans le secteur de l’hébergement du personnel (groupe Sdeira) a augmenté à 80 %, contre 63 % au deuxième trimestre 2024 et 75 % au premier trimestre 2025.

Maritime & Shipping : les volumes de transport maritime de conteneurs par navires feeders ont bondi de 34 % en glissement annuel. La flotte de navires polyvalents, en vrac et Ro-Ro a atteint 34 unités au deuxième trimestre 2025, contre 28 un an plus tôt.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général du groupe, a souligné que le modèle économique à cinq pôles continue de générer une croissance durable malgré un contexte macroéconomique et géopolitique difficile. Il a ajouté que la flexibilité stratégique du groupe a permis de faire face aux vents contraires extérieurs et de saisir des opportunités sur des marchés dynamiques comme la mer Rouge ou les corridors commerciaux émergents d’Asie centrale.

« Le caractère rentable à long terme de notre stratégie d’internationalisation à forte valeur ajoutée, en ligne avec la vision de notre sage direction, positionne le Groupe AD Ports comme un leader du commerce durable, du transport, de la logistique et du développement économique », a-t-il conclu.