Les Émirats arabes unis engagés dans la manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Aquabike en Indonésie

ABOU DHABI, le 13 août 2025 (WAM) – Le champion émirien Rashid Al Mulla, représentant de l’équipe d’Abou Dhabi du Club des sports nautiques de la capitale, participera à la manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Aquabike – catégorie Freestyle, qui se déroulera du 15 au 17 août sur le lac Toba, en Indonésie.

Considéré comme l’un des meilleurs athlètes mondiaux dans la discipline Freestyle, Rashid Al Mulla s’apprête à débuter une nouvelle saison avec l’ambition de conserver son statut de référence internationale. Fort d’un palmarès impressionnant, il a déjà remporté six titres mondiaux en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024, et entend poursuivre sur cette lancée victorieuse.

L’année dernière, Al Mulla avait brillé lors de la finale disputée également sur le lac Toba, où il avait obtenu un score parfait de 147 points, témoignant de sa maîtrise technique et de son style acrobatique inégalé.

La participation de l’athlète émirien à cette nouvelle édition s’inscrit dans le cadre du soutien continu apporté par les Émirats arabes unis aux disciplines sportives nautiques, dans le but de promouvoir l’excellence et de hisser le drapeau national sur les plus hautes marches des podiums internationaux.

Rashid Al Mulla bénéficie du soutien du Club des sports nautiques d’Abou Dhabi, dont les efforts visent à encourager les talents nationaux à exceller dans les compétitions mondiales, contribuant ainsi au rayonnement sportif de l’émirat et du pays à l’échelle planétaire.



