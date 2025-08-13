Ajman : la Chambre de commerce enregistre une croissance de 8 % du nombre d’établissements industriels membres au premier semestre 2025

AJMAN, 13 août 2025, (WAM) — La Chambre de commerce d’Ajman a enregistré une augmentation de 8 % du nombre d'établissements industriels membres au cours du premier semestre de cette année, comparé à la même période en 2024.

Le nombre d'établissements industriels inscrits a atteint 863, contre 800 au premier semestre de l’année précédente.

La Chambre a réaffirmé son engagement à favoriser la croissance du secteur industriel, considéré comme un moteur essentiel de l’économie locale. Cet objectif est atteint en stimulant et en encourageant les investissements, en attirant de nouveaux projets industriels et en offrant un environnement commercial compétitif propice à la durabilité et à l'expansion des établissements existants.



L’émirat d’Ajman se distingue par une base industrielle résiliente et diversifiée, comprenant des industries manufacturières de pointe telles que l’agroalimentaire, les textiles et vêtements, les plastiques, les métaux, le bois et les matériaux de construction. Il est également reconnu, aux niveaux régional et mondial, pour son industrie de construction navale et de fabrication de bateaux, parmi d'autres secteurs avancés.

La Chambre de commerce d’Ajman a souligné son rôle clé dans le renforcement du secteur industriel et dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, en parfaite harmonie avec la Vision Ajman 2030 et les ambitions plus larges des Émirats arabes unis.