Experts : Les vagues de chaleur prolongées représentent un danger croissant pour la vie humaine

PARIS, 13 août 2025 (WAM) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et plusieurs experts en santé publique et en climatologie ont mis en garde contre les effets croissants des vagues de chaleur prolongées, qui ne sont plus un simple désagrément passager mais un risque réel pour la santé humaine, allant jusqu’à provoquer des décès.

Selon l’Agence France-Presse (AFP), ces vagues de chaleur, particulièrement intenses et persistantes en Europe cet été, suscitent de vives préoccupations quant à leurs effets cumulatifs sur l’organisme. Si les conséquences immédiates comme les coups de chaleur ou les déshydratations sont bien connues, les spécialistes soulignent le danger accru lié à l’aggravation de pathologies chroniques, notamment cardiovasculaires et respiratoires, qui peuvent entraîner des hospitalisations ou des décès différés de plusieurs jours.

La ministre française de la Santé, Catherine Vautrin, a d’ailleurs rappelé que « les effets de la chaleur sur le corps ne se manifestent pas nécessairement immédiatement ; il est donc crucial de rester vigilant dans les jours qui suivent ».

La communauté scientifique reste partagée quant à l’impact spécifique de la durée des vagues de chaleur sur la mortalité. Une étude publiée en 2011 dans la revue Epidemiology concluait à un « léger effet aggravant » après le quatrième jour d’une canicule, tandis qu’une synthèse parue en 2018 dans Science of the Total Environment relativisait l’influence de la durée sur le risque sanitaire.

Cependant, de nouvelles recherches viennent éclairer d’autres aspects de ces phénomènes climatiques. En 2024, le rapport annuel The Lancet Countdown et une méta-analyse parue dans Sleep Medicine ont mis en lumière les conséquences néfastes des fortes chaleurs sur la qualité du sommeil, en soulignant qu’il s’agit désormais d’« une menace mondiale » pour la récupération physiologique et mentale, avec des effets potentiellement cumulatifs sur plusieurs nuits.

Ces avertissements résonnent particulièrement à l’approche de l’anniversaire de la canicule de 2003, qui avait coûté la vie à plus de 70 000 personnes en Europe. Dans un contexte de dérèglement climatique rapide, les experts appellent à une meilleure anticipation des effets prolongés des épisodes de chaleur extrême, afin de prévenir une surcharge des systèmes de santé et de mieux protéger les populations vulnérables.