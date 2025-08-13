Presight enregistre un chiffre d’affaires de 1,09 milliard AED au premier semestre, en hausse de 80,2 %

ABOU DHABI, 13 août 2025 (WAM) – Presight AI Holding, entreprise spécialisée dans les analyses basées sur l’intelligence artificielle et le big data, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour le premier semestre 2025, faisant état d’un chiffre d’affaires de 1,09 milliard d’AED, en hausse de 80,2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

En excluant la contribution de la société AIQ, le taux de croissance organique a atteint 33,5 %. L’EBITDA a progressé de 59,6 %, atteignant 245,5 millions d’AED, tandis que le bénéfice net a augmenté de 18,8 %, pour s’élever à 209,7 millions d’AED.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est établi à 523,9 millions d’AED, en hausse de 53,5 % en glissement annuel, avec une croissance organique représentant 19,7 % de cette performance. L’EBITDA trimestriel a bondi de 45,5 % à 104,5 millions d’AED, et le bénéfice net s’est élevé à 89,7 millions d’AED, enregistrant une hausse de 11,5 %, malgré l’application de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 15 %.

La croissance de Presight s’est poursuivie à l’international, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Ces marchés ont contribué à hauteur de 26,8 % aux revenus du deuxième trimestre, contre 4,9 % seulement un an plus tôt.

Les nouvelles commandes, totalisant 304 millions d’AED, ont renforcé la performance de l’entreprise, portant son carnet de commandes à 3,7 milliards d’AED, soit plus du triple de l’année précédente. La société a également clôturé la période avec 2 milliards d’AED de liquidités et un bilan sans dettes, offrant ainsi une flexibilité importante pour innover et se développer.

À la lumière de ses solides résultats semestriels et d’un carnet de commandes en croissance, Presight a relevé ses prévisions financières à moyen terme (2023–2027) : Croissance annuelle composée du chiffre d’affaires portée à 21–27 % (contre 19–25 % précédemment) ; Croissance de l’EBITDA entre 17–22 % (contre 16–21 %) ; Croissance du bénéfice net après impôts entre 7–12 % (contre 6–11 %).

Sur le plan international, Presight a conclu un accord majeur en Malaisie dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Madani AI » visant à accélérer la transformation numérique. En Ouganda, la société s’apprête à lancer le Programme national de gouvernement numérique, en partenariat avec l’Autorité nationale des technologies de l'information. En Asie centrale, un nouveau bureau a été inauguré à Astana (Kazakhstan), et les partenariats dans le secteur énergétique ont été renforcés via la filiale AIQ.

Aux Émirats arabes unis, la société a signé des contrats avec le Bureau national des médias et le Conseil des médias des EAU, ainsi qu’un accord stratégique avec le Département de l’énergie d’Abou Dhabi pour développer AD.WE, première plateforme mondiale de gestion de l’énergie et de l’eau basée sur l’IA.

Thomas Pramotedham, PDG de Presight, a déclaré que ces résultats reflètent une dynamique de croissance continue tant sur le plan local qu’international. Il a souligné que le carnet de commandes a triplé en un an, renforçant la position de Presight comme partenaire stratégique de premier plan pour les initiatives de transformation numérique au sein du gouvernement émirien et des entreprises publiques.

Il a conclu en réaffirmant l’engagement de l’entreprise à accompagner les marchés émergents du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique dans la mise en œuvre de solutions numériques destinées à améliorer les services publics, encourager la diversification économique et renforcer la résilience nationale.