Les aéroports des Émirats accueillent 75,4 millions de passagers au premier semestre 2025, enregistrant une croissance de 5 %

ABOU DHABI, le 13 août 2025 (WAM) – Le secteur de l’aviation civile des Émirats arabes unis a enregistré une croissance remarquable de ses principaux indicateurs de performance au premier semestre de 2025, confirmant la solidité du secteur et sa dynamique de développement continu, tant au niveau du trafic passagers que du fret aérien et des mouvements de navigation.

Selon les données officielles pour le premier semestre 2025, les aéroports des Émirats ont accueilli 75,4 millions de passagers, contre 71,7 millions pour la même période en 2024, soit une croissance de 5 %. Le mois de janvier s’est illustré comme le plus fréquenté avec plus de 13,7 millions de voyageurs.

Les compagnies aériennes nationales ont poursuivi leur expansion internationale en inaugurant des liaisons vers 15 nouvelles destinations réparties sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Ces villes comprennent notamment des destinations en Russie, République tchèque, Pologne, Arménie, Kazakhstan, Vietnam, Cambodge, Turquie, Iran, Égypte, Croatie et Éthiopie — renforçant ainsi le statut des Émirats en tant que plaque tournante mondiale de l’aviation.

Son Excellence Abdullah bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et du Tourisme, et président de l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA), a déclaré : « Grâce aux directives de notre direction avisée, les Émirats arabes unis continuent de consolider leur position de hub aérien international en réalisant des taux de croissance sans précédent, soutenus par des initiatives nationales innovantes. Ce secteur vital constitue aujourd’hui un pilier fondamental de la croissance économique, de la diversification des revenus, et du développement du commerce, du tourisme, des investissements et de l’emploi. »

Il a souligné que les résultats enregistrés témoignent de la résilience et de la durabilité du secteur, appuyés par des politiques de ciel ouvert, une réglementation avancée, et des projets d’infrastructures ambitieuses.

De son côté, Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a salué les résultats positifs, affirmant que : « Ces performances reflètent la force de l’infrastructure aérienne nationale et l’efficacité des efforts concertés entre tous les partenaires du secteur, y compris les aéroports, les compagnies aériennes et les prestataires de services de navigation aérienne. »

Le trafic aérien a atteint 531 000 mouvements au premier semestre 2025, en hausse de 6,2 % par rapport à la même période en 2024 (près de 500 000 mouvements). Les cinq destinations les plus desservies depuis et vers les Émirats étaient Riyad, Djeddah, Koweït, Mumbai et Bahreïn.

Le fret aérien a également progressé : les aéroports ont traité plus de 2,2 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 4,74 %, les transporteurs nationaux représentant 67 % du volume total.

La capacité totale des aéroports émiratis dépasse désormais 160 millions de passagers par an. Le gouvernement s’engage à maintenir cette dynamique de croissance à travers des investissements ciblés dans les infrastructures, l’innovation, et la connectivité aérienne internationale.

Le secteur de l’aviation reste un levier stratégique de développement économique durable, un vecteur d’intégration internationale, et un pilier du positionnement des Émirats comme acteur incontournable de la mobilité mondiale.