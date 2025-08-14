La Ligue arabe condamne fermement les déclarations de Netanyahu sur le projet de « Grand Israël »

LE CAIRE, 14 août 2025 (WAM) – La Ligue des États arabes a fermement condamné les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant l'annexion de territoires appartenant à des États arabes souverains, dans le cadre de ce qu’il appelle « l’établissement du Grand Israël ».

Dans un communiqué publié mardi, la Ligue a estimé que ces déclarations constituent une atteinte manifeste à la souveraineté des États arabes et une tentative de saper la sécurité et la stabilité de la région. Elle a averti que ces propos représentent « une menace grave pour la sécurité nationale arabe collective » et une violation flagrante du droit international et des principes de la légitimité internationale.

La Ligue arabe a également dénoncé ce qu’elle considère comme des intentions expansionnistes et agressives, qu’elle juge « inacceptables et intolérables », estimant qu’elles reflètent une idéologie extrémiste nourrie d’illusions d’un passé colonial.

Dans le même contexte, la République arabe d'Égypte a également condamné les propos relayés dans certains médias israéliens à propos du prétendu projet de « Grand Israël ».

Dans un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères dans la soirée, Le Caire a exprimé sa préoccupation face aux implications de telles déclarations et a exigé des éclaircissements officiels. L'Égypte a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l’établissement d’une paix durable au Moyen-Orient, soulignant que de telles allégations risquent d'aggraver les tensions et de compromettre la stabilité régionale.

Ces réactions interviennent dans un climat de vives inquiétudes au sein du monde arabe face à toute tentative de modification unilatérale des équilibres géopolitiques dans la région. La Ligue arabe et ses États membres ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté des États, au respect des frontières reconnues internationalement et à la relance d’un processus de paix juste et global au Proche-Orient.