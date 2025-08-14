DXB s’apprête à accueillir plus de 3,6 millions de passagers à l’occasion de la rentrée scolaire

DUBAÏ, le 14 août 2025 (WAM) – L’aéroport international de Dubaï (DXB) se prépare à une forte affluence à l’approche de la fin des vacances d’été, avec le retour des familles de voyage et l’arrivée des étudiants avant la rentrée scolaire.

Selon les estimations, plus de 3,6 millions de passagers sont attendus à DXB entre le 13 et le 25 août 2025, avec une moyenne quotidienne de 280 000 voyageurs. La journée la plus chargée est prévue pour vendredi 15 août, où le nombre de passagers pourrait dépasser 290 000.

Cette affluence fait suite à un premier semestre exceptionnel pour le tourisme à Dubaï, marqué par l’accueil de 9,88 millions de visiteurs internationaux ayant passé au moins une nuit dans l’émirat, soit une hausse de 6 % en glissement annuel. De son côté, DXB a traité plus de 46 millions de passagers durant la même période, consolidant ainsi sa position de premier aéroport international au monde en termes de trafic de passagers.

Dubai Airports collabore activement avec la communauté oneDXB, qui regroupe compagnies aériennes, autorités de contrôle, partenaires commerciaux et prestataires de services, afin de garantir un parcours fluide et sans stress pour tous les passagers durant cette période de pointe.

Des mesures spécifiques sont mises en place pour les Personnes de Détermination, notamment : des itinéraires d’accessibilité clairement indiqués, une assistance discrète pour les voyageurs portant un collier tournesol (Sunflower Lanyard), ainsi qu’un salon de voyage assisté dédié dans le Terminal 2.

Cette mobilisation témoigne de l’engagement de Dubaï à offrir une expérience de voyage inclusive et efficace, tout en répondant aux besoins d’un nombre croissant de passagers dans un contexte de croissance continue du secteur aérien.