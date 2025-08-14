TAQA enregistre un bénéfice net de 3,7 milliards d’AED au premier semestre 2025

ABOU DHABI, 14 août 2025, WAM – La société nationale d’énergie d’Abou Dhabi PJSC (TAQA) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre de 2025, enregistrant une hausse de 4,5 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel, pour atteindre 28,4 milliards d’AED. Cette croissance a été principalement tirée par l’augmentation des coûts répercutés dans le segment de la transmission et de la distribution (T&D).

TAQA a enregistré un EBITDA de 10,2 milliards d’AED au cours des six premiers mois de l’année, tandis que le bénéfice net a atteint 3,7 milliards d’AED, témoignant de la solidité sous-jacente de la rentabilité de ses activités de services publics de base.

Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministre de l’Investissement et président du conseil d’administration de TAQA, a déclaré : « TAQA continue de réaliser des performances solides dans ses activités principales tout en se développant sur de nouveaux marchés, ce qui reflète la robustesse de sa stratégie à long terme. » Il a souligné le rôle croissant du groupe en tant qu’acteur clé du développement des infrastructures aux Émirats arabes unis et à l’international.

Alsuwaidi a affirmé : « Alors que notre entreprise évolue, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et sur la création de valeur durable pour nos actionnaires, tout en soutenant les objectifs de diversification économique et de transition énergétique des Émirats arabes unis et des marchés sur lesquels nous opérons. »

De son côté, Jasim Husain Thabet, directeur général du groupe et PDG de TAQA, a indiqué : « Les résultats du premier semestre 2025 reflètent la solidité de notre modèle intégré de services publics et notre capacité à générer de la valeur de manière constante dans un contexte de marché dynamique. Malgré les défis, nous avons poursuivi nos projets prioritaires dans les domaines de la production, de l’eau et de la transmission, tout en élargissant notre portefeuille mondial. »

Le groupe a réduit sa dette brute à 61,7 milliards d’AED, grâce aux remboursements programmés et à l’échéance d’une obligation d’entreprise. Parallèlement, TAQA a accéléré ses investissements dans les capacités futures, avec 5,2 milliards d’AED consacrés aux projets de production flexible, aux mises à niveau du réseau de transmission et aux projets stratégiques de dessalement.

TAQA reste déterminée à faire progresser ses priorités stratégiques, à étendre ses solutions énergétiques et hydriques à faible émission de carbone, à renforcer ses infrastructures de réseau, et à accompagner la transition énergétique sur l’ensemble de ses marchés.

La société continue d’appuyer les objectifs nationaux de décarbonation tout en assurant des rendements fiables à ses actionnaires, à travers une exécution disciplinée et des investissements à long terme.