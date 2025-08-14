41,14 milliards d’AED de revenus pour DP World au premier semestre

DUBAÏ, 14 août 2025 (WAM) – Le groupe DP World a annoncé aujourd’hui une hausse de 20,4 % de ses revenus au premier semestre 2025, atteignant 41,14 milliards d’AED, par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette progression remarquable s’explique par la performance robuste du segment des ports et terminaux, ainsi que par l’effet positif des récentes opérations d’acquisition. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 21,4 %, pour s’établir à 11,131 milliards d’AED. Par ailleurs, le volume de conteneurs traités a crû de 5,6 % en données comparables, totalisant 45,4 millions d’EVP (équivalents vingt pieds) sur l’ensemble du portefeuille mondial du groupe.

DP World a maintenu une stratégie d’investissement ambitieuse dans les marchés en forte croissance. Ses dépenses d’investissement ont atteint 3,97 milliards d’AED au premier semestre, avec un objectif annuel fixé à 9,18 milliards d’AED. Ces investissements visent l’extension des capacités au port de Jebel Ali, au sein de Dubai Drydocks, au terminal de Tuna Tekra en Inde, au port London Gateway au Royaume-Uni, et au port de Dakar au Sénégal. Ils soutiennent également le développement de DP World Logistics et de P&O Maritime and Logistics.

Les priorités de ces investissements incluent : le renforcement des capacités des terminaux à conteneurs, l’intégration des chaînes d’approvisionnement, et la modernisation des capacités numériques pour améliorer la résilience commerciale sur le long terme.

Sultan Ahmed bin Sulayem, Président du conseil d’administration et PDG de DP World, a déclaré : « Ces résultats démontrent la solidité de notre stratégie axée sur des solutions intégrées et l’exploitation d’infrastructures critiques dans des marchés clés. »

Il a souligné que malgré les tensions géopolitiques persistantes, la fermeture continue de la mer Rouge et les incertitudes tarifaires sur le commerce mondial, les revenus et l’EBITDA ont enregistré une croissance de plus de 20 %. Il a également exprimé sa confiance dans le potentiel du commerce mondial à moyen et long terme.

DP World a traité 27,4 millions d’EVP dans les terminaux qu’elle exploite directement, soit une augmentation de 7,5 % en glissement annuel.

Sa plateforme de dédouanement couvre désormais environ 300 sites dans le monde, représentant plus de 90 % des flux commerciaux mondiaux.

Ces résultats confirment la position de DP World en tant que leader mondial des solutions logistiques durables, efficaces et innovantes, à même de créer une valeur durable pour les partenaires commerciaux et les économies locales.