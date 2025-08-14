Les EAU réaffirment leur engagement pour l’investissement hydrique en Afrique

LE CAP, 14 août 2025 (WAM) – Représentant le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État, a conduit la délégation des Émirats arabes unis au Sommet sur l’investissement dans l’eau en Afrique, tenu du 13 au 15 août au Cap, en Afrique du Sud.

La délégation comprenait également Abdulla Balalaa, sous-secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères chargé de l'énergie et de la durabilité.

Organisé par la République d’Afrique du Sud dans le cadre de sa présidence du G20, et en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, le Programme continental d’investissement dans l’eau en Afrique (AIP), le Panel international de haut niveau sur les investissements hydriques pour l’Afrique de l’UA-AIP, ainsi que l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), le sommet a réuni des dirigeants mondiaux dans le but de mobiliser des investissements en faveur de projets d’eau et d’assainissement résilients au climat, en appui à la sécurité hydrique, la croissance économique et le développement durable du continent.

Les Émirats arabes unis, en leur qualité de co-hôtes de la Conférence des Nations Unies sur l’eau prévue en 2026, ont pris part à ce rassemblement de haut niveau, lequel s’inscrit dans le cadre du processus préparatoire inclusif et transparent que le pays mène depuis plus d’un an.

Lors de la séance plénière d’ouverture, Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan a déclaré : « Les Émirats arabes unis considèrent que l’investissement dans la sécurité hydrique de l’Afrique est un investissement dans la stabilité mondiale, la prospérité partagée et la réalisation des objectifs climatiques communs. Pour la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2026, notre vision est de réunir tous les acteurs – des gouvernements aux investisseurs – autour d’accords concrets et d’un impact mesurable. »

Il a souligné que l’engagement des Émirats pour l’accès à l’eau en Afrique s’inscrit dans un héritage inspiré par le défunt père fondateur, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pour qui l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constituait un pilier de son action humanitaire. « Cet héritage se poursuit aujourd’hui, comme en témoigne le lancement de l’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’eau en février 2024, qui vise à lutter contre la pénurie d’eau dans le monde grâce à des technologies innovantes », a-t-il ajouté.

À l’occasion du sommet, le président du Botswana, Duma Boko, en sa qualité de président des Global Water Changemakers Awards – une initiative honorant les leaders mondiaux œuvrant pour des investissements hydriques résilients au climat – a remis des prix à six chefs d’État et de gouvernement. Les Émirats arabes unis figuraient parmi les lauréats, récompensés pour leur rôle de co-hôte de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026.

La participation des Émirats au sommet a également porté sur les préparatifs de cette conférence, notamment lors d'une table ronde ministérielle de haut niveau et d'une séance plénière réunissant plus de 1 000 parties prenantes pour identifier des engagements concrets en matière de financement et d’investissement dans l’eau.

Cette session a été organisée en partenariat avec le Sénégal, l’AUDA-NEPAD, la Children’s Investment Fund Foundation, le Global Climate Finance Center et le Global Water Partnership.

Ce sommet intervient un mois après l’adoption par consensus des six thèmes interactifs de la Conférence de 2026, incluant un axe dédié aux « Investissements pour l’eau ».