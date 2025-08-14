RAK Ceramics enregistre un chiffre d’affaires de 826,8 millions AED au deuxième trimestre 2025, en hausse de 6,4 %

RAS AL KHAIMAH, 14 août 2025 (WAM) – La société RAK Ceramics a annoncé avoir enregistré un chiffre d'affaires de 826,8 millions d'AED au deuxième trimestre de l'année 2025, soit une croissance de 6,4 % en glissement annuel.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus de la société ont atteint 1,6 milliard d'AED, affichant une hausse de 2,9 % par rapport à la même période de 2024. Cette performance s'explique par la forte demande enregistrée aux Émirats arabes unis et dans la région du Moyen-Orient, ainsi que par une gestion efficace des coûts.

Le segment des carreaux en céramique a enregistré une croissance notable de 10,2 %, atteignant 474,3 millions d'AED. Les articles sanitaires ont également connu une hausse de 3,6 % de leurs revenus.

En revanche, le segment des arts de la table a accusé un recul de 7,9 %, malgré une amélioration de la marge bénéficiaire, due à l'orientation stratégique vers le segment de l’hôtellerie de luxe. Le segment des robinets et mitigeurs a pour sa part progressé de 11,7 %, porté par une forte demande en Europe, Arabie saoudite et Afrique.

Aux Émirats arabes unis, les ventes combinées de carreaux et d’articles sanitaires ont bondi de 26,4 %, atteignant 242,9 millions d'AED.

En revanche, les revenus ont diminué en Arabie saoudite (-11,4 %) et en Europe (-3,2 %). En Inde, une croissance modérée de 2,0 % a été enregistrée, tandis que les marchés du Bangladesh et du Moyen-Orient ont affiché des croissances respectives de 9,4 % et 33,4 %, notamment au Bahreïn, en Irak et en Jordanie.

Abdallah Massaad, Directeur général du groupe RAK Ceramics, a souligné que ces résultats témoignent de la résilience de l’entreprise, de sa stratégie de diversification, ainsi que de sa capacité à innover et moderniser ses infrastructures de production, renforçant ainsi sa compétitivité et son efficacité opérationnelle.