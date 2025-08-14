Le Conseil musulman des sages condamne fermement les déclarations du Premier ministre israélien sur la "vision du Grand Israël"

LE CAIRE, 14 août 2025 (WAM) – Le Conseil musulman des sages, présidé par Son Éminence le Dr Ahmed Al-Tayeb, Grand Imam d'Al-Azhar, a fermement condamné les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant ce qu’il a appelé la « vision du Grand Israël », y voyant une manifestation explicite d’ambitions expansionnistes et coloniales.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Conseil a catégoriquement rejeté ces propos, les qualifiant de violation flagrante de la Charte des Nations unies et du droit international. Le Conseil a souligné que de telles déclarations méprisent la souveraineté des États et l'intégrité territoriale, compromettent les efforts visant à instaurer la paix et menacent la sécurité et la stabilité tant régionales que mondiales.

Le Conseil musulman des sages a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à agir de toute urgence pour contrer ces violations. Il a exhorté à mettre fin aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien, à rejeter les politiques de famine et les tentatives de déplacement forcé, tout en insistant sur la nécessité de mettre un terme à la souffrance endurée par le peuple palestinien depuis plus de sept décennies, et en affirmant son droit légitime à établir un État indépendant avec Jérusalem pour capitale.