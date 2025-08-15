Ouverture des Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin

PÉKIN, 15 août 2025 (WAM) – Les Jeux mondiaux des robots humanoïdes 2025 ont débuté jeudi à Pékin, mettant en lumière les avancées technologiques majeures dans les domaines de la prise de décision intelligente et de la coordination motrice collaborative.

Selon la télévision centrale chinoise (CCTV), 280 équipes représentant 16 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, s'affronteront du vendredi au dimanche au sein de l’Ovale national de patinage de vitesse.

Les compétitions couvrent 26 épreuves allant de défis sportifs — course, saut en longueur, gymnastique libre, football — à des missions techniques telles que le déplacement de matériaux, le tri de médicaments et le nettoyage dans divers environnements.

La cérémonie d’ouverture a vu la première apparition très remarquée du « Robot Show », conçu et coordonné par China Media Group (CMG), combinant innovation technologique et mise en scène intégrée.

Jiang Guangzhi, directeur du Bureau municipal de l’économie et des technologies de l'information de Pékin, a déclaré :

« Ces Jeux des robots humanoïdes constituent un événement mondial majeur pour la communauté robotique. Il s’agit du plus grand nombre de robots participants jamais enregistré, avec la gamme d’épreuves la plus complète et une participation internationale sans précédent. »

Il a ajouté que cet événement vise à repousser les limites actuelles de la technologie robotique, identifier des percées dans l’innovation, et accélérer l’émergence de forces productives nouvelles via le développement des robots humanoïdes.

Cette compétition internationale intervient peu après la Conférence mondiale des robots 2025, qui s’est ouverte le 8 août sur le thème « Rendre les robots plus intelligents, rendre les agents incarnés plus intelligents ».