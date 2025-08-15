Le Président des Émirats arabes unis et les Vice-Présidents félicitent plusieurs dirigeants mondiaux à l’occasion de leurs fêtes nationales, de l’Indépendance ou de la Libération

ABOU DHABI, 15 août 2025 (WAM) – Le président de l’État, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a adressé des messages de félicitations aux chefs d’État de plusieurs pays à l’occasion de leurs fêtes nationales respectives.

Son Altesse a félicité : Droupadi Murmu, présidente de la République de l’Inde, pour la fête de l’Indépendance de son pays ; Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo, à l’occasion de la fête nationale congolaise ; Lee Jae Myung, président de la République de Corée, pour la célébration de la Journée de la Libération ; Son Altesse le prince Hans-Adam II, prince souverain du Liechtenstein, à l’occasion de la fête nationale du pays.

Par ailleurs, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-Premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont également transmis des messages similaires aux présidents Murmu, Sassou-Nguesso, Lee, et au prince Hans-Adam II.

Ils ont également adressé des messages de félicitations à : Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde ; Anatole Collinet Makosso, Premier ministre du Congo ; Kim Min-seok, Premier ministre de Corée ; Brigitte Haas, Première ministre du Liechtenstein.

Ces messages traduisent l’attachement des Émirats arabes unis à renforcer les liens d’amitié et de coopération avec les pays amis dans un esprit de respect mutuel et de dialogue.