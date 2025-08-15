Le Parlement belge débat de la reconnaissance de l’État de Palestine

BRUXELLES, le 15 août 2025 (WAM) – Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a mis en garde contre l'absence de progrès dans le dossier de la reconnaissance de l'État de Palestine avant la tenue de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain, estimant que tout retard pourrait rendre cette reconnaissance inutile.

Le chef de la diplomatie belge a souligné que la reconnaissance n'était ni une sanction contre Israël ni une récompense pour le Hamas, mais bien une étape essentielle en faveur de la justice et de la restauration de l’équilibre dans la région.

Lors d’une session dédiée de la Commission des affaires étrangères, consacrée à la situation dans la bande de Gaza, Maxime Prévot a affirmé la nécessité de respecter le droit international et a évoqué la possibilité d’imposer des sanctions à l’encontre d’Israël. Il a également annoncé son intention de rencontrer des représentants de la communauté juive dans les prochains jours.

Les déclarations du ministre ont suscité des réactions divergentes au sein du parlement. Tandis que l’opposition a réclamé des mesures concrètes et urgentes, certains partis de la majorité ont salué un débat qui a permis de clarifier les positions.