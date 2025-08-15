L’Organisation internationale de bienfaisance achève la réalisation de 850 puits dans des régions touchées par la pénurie d’eau

AJMAN, 15 août, 2025 (WAM) – L’Organisation internationale de bienfaisance a annoncé avoir foré et entretenu 850 puits dans certaines des régions les plus touchées par la pénurie d’eau à travers le monde, pour un coût total de 6 millions d’AED, depuis le lancement de sa campagne d’été le 18 mai dernier.

Le Dr Khaled Al Khaja, Secrétaire général de l’organisation, a indiqué que ces projets visent à fournir de l’eau potable, améliorer la qualité de vie, réduire les maladies liées à l’eau et renforcer la stabilité dans les communautés affectées par la sécheresse ou les conflits. Il a souligné que ces efforts traduisent l’engagement de l’organisation en faveur de projets humanitaires et de développement durables.

Les puits ont été réalisés conformément à des normes techniques rigoureuses, en tenant compte des besoins locaux et de la taille des populations bénéficiaires, afin d’assurer un service à long terme. L’organisation assure également le suivi de ses projets sur le terrain pour garantir la qualité et la sécurité de l’approvisionnement.

Le Dr Al Khaja a précisé que d’autres projets hydrauliques sont prévus dans le cadre d’une stratégie élargie visant à soutenir les communautés vulnérables.