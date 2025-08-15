EAD et Emirates Nature–WWF encouragent les jeunes des EAU à explorer les carrières vertes

ABOU DHABI, 15 août 2025 (WAM) – L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD) et Emirates Nature–WWF, partenaires fondateurs de l’initiative Connect with Nature, ont lancé un nouveau programme d’expérience professionnelle visant à préparer les jeunes des Émirats arabes unis à assumer des rôles dans la conservation de l’environnement et le développement durable.

Ce programme s’est tenu au Centre des ressources phytogénétiques, géré par l’EAD, qui abrite un laboratoire de semences de pointe et un herbier scientifique. Il a permis à 20 jeunes émiratis de participer activement aux efforts nationaux de conservation des plantes.

Répartis en deux cohortes, les jeunes – de différentes nationalités, âges et profils, y compris des jeunes de détermination – ont suivi un apprentissage pratique aux côtés de scientifiques et d’experts.

Ce programme comble un vide essentiel entre l’enseignement scolaire et les parcours professionnels, en permettant aux jeunes de mettre en pratique leurs connaissances dans des actions concrètes de préservation. Il ne s’agit pas seulement d’une initiation à la carrière, mais d’un véritable tremplin vers une participation active à la trajectoire de durabilité des Émirats.

Ahmed Baharoon, directeur exécutif du secteur de l’information environnementale, de la science et de la sensibilisation à l’EAD, a déclaré : « À travers cette initiative, nous offrons aux jeunes des voies concrètes pour découvrir leur passion, développer leurs compétences et contribuer à la mission nationale de conservation. Il ne s’agit pas seulement de préparer leur avenir, mais de leur permettre de jouer un rôle de premier plan dès aujourd’hui. »

De son côté, Arabella Willing, responsable de la sensibilisation à la conservation et de la science citoyenne chez Emirates Nature–WWF, a affirmé : « Connect with Nature Work Experience est l’endroit où la curiosité se transforme en action. Nous dotons les jeunes des outils nécessaires pour devenir acteurs du changement dès à présent. »

Mouza Alharrasi, l’une des participantes, a confié : « J’ai énormément appris… tout était très ciblé sur les espèces locales. Nous avons travaillé avec des technologies spécifiques. Je suis reconnaissante pour cette expérience, elle a été vraiment enrichissante. »

Fatima Hanina, autre participante, a ajouté : « J’ai envie de continuer au-delà des quatre jours… je me sens plus curieuse qu’avant et je réalise que c’est le type de travail que je veux faire à l’avenir. C’était l’expérience parfaite. »

Au cours des cinq dernières années, l’initiative Connect with Nature a permis à plus de 14 000 jeunes de s’engager dans des excursions immersives, des projets de science citoyenne et des opportunités de leadership dans le domaine environnemental. Ce nouveau programme s’inscrit dans cet élan, avec pour objectif de former une génération consciente, engagée et outillée pour relever les défis environnementaux à venir.