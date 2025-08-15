La FANR lance le Prix d’Excellence Nucléaire et Radiologique

ABOU DHABI, 15 août 2025, (WAM) — L'Autorité Fédérale de Régulation Nucléaire (FANR) a annoncé aujourd’hui le lancement officiel du Prix d’Excellence Nucléaire et Radiologique, une initiative nationale destinée à honorer les individus et les institutions qui se sont distingués par leur contribution remarquable dans les domaines du nucléaire et des radiations aux Émirats arabes unis.

Ce prix vise à reconnaître l’excellence sous l’angle de la réglementation nucléaire et radiologique, dans des domaines clés tels que la sécurité, l’innovation, le leadership et l’impact sociétal, conformément à la mission de la FANR de protéger la population et l’environnement.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des objectifs de la vision nationale « Nous, les Émirats 2031 », qui met l’accent sur la fierté nationale, le développement d’une économie axée sur l’innovation, la valorisation du capital humain dans les secteurs stratégiques, et la durabilité environnementale.

Le prix est ouvert aux candidatures des secteurs nucléaire, médical, industriel et académique. Il comprend cinq catégories principales :

Meilleure recherche, Professionnel d’exception, Leader du futur, Meilleure innovation, Projet ou initiative remarquable.

Ces catégories reflètent la diversité des contributions apportées par les professionnels et les institutions en faveur de la sécurité, du progrès et de la durabilité dans ce secteur stratégique.

« Ce prix illustre notre engagement en faveur de la sécurité, de l’innovation et du leadership », a déclaré Christer Viktorsson, Directeur général de la FANR. « Il honore plus de 20 000 professionnels œuvrant dans ce secteur vital et incite la prochaine génération à maintenir les normes les plus élevées en matière de protection des personnes et de l’environnement. »

La FANR invite tous les acteurs éligibles du secteur nucléaire et radiologique aux EAU à soumettre leurs candidatures via le portail officiel du prix, avant le 29 novembre 2025. En valorisant les réussites exemplaires, cette initiative contribue à renforcer les normes du secteur et à consolider le rôle de leadership des Émirats arabes unis dans le développement pacifique du nucléaire.