Les sauvegardes : une défense essentielle contre les menaces cybernétiques

ABOU DHABI, 17 août 2025 (WAM) – Face à la recrudescence des menaces cybernétiques, la sauvegarde des données s’impose comme une première ligne de défense essentielle. En créant des copies sécurisées des informations, les organisations peuvent limiter les pertes de données, protéger les informations sensibles, réduire les risques d’intrusion et assurer une réponse rapide aux incidents. Un système de sauvegarde fiable ne constitue pas seulement une mesure de sécurité : il garantit également aux entreprises la préparation nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et aux audits, tout en assurant la continuité des services pour le public et les clients.

L’importance des sauvegardes est particulièrement manifeste dans la lutte contre les rançongiciels, des logiciels malveillants qui chiffrent les fichiers d’une victime et exigent une rançon pour en rétablir l’accès. Sans stratégie de sauvegarde solide, les entreprises se retrouvent face à un choix difficile : payer une lourde rançon ou perdre définitivement leurs données. Des études indiquent que les organisations dépourvues d’un système de sauvegarde efficace peuvent subir des pertes financières supérieures à 186 000 AED par cyberattaque. Un tel coût peut affecter gravement les opérations et la viabilité à long terme d’une entreprise. À l’inverse, les organisations dotées d’une stratégie de sauvegarde robuste peuvent se remettre d’une cyberattaque jusqu’à 50 % plus rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps d’arrêt et les pertes financières.

Afin de sensibiliser à ces risques majeurs, le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) a lancé l’initiative « Cyber Pulse ». Cette campagne annuelle propose des programmes hebdomadaires visant à éduquer aussi bien les individus que les organisations sur les moyens de se prémunir contre diverses menaces numériques. L’objectif est de renforcer la sensibilisation, la préparation, la résilience et la culture en matière de cybersécurité. La première semaine de la campagne a mis en avant un thème central : « Sauvegarder vos données n’est plus une option… mais une nécessité ». Ce slogan souligne que la sauvegarde régulière des fichiers sensibles et importants constitue un pilier fondamental de la protection numérique, indispensable pour assurer la continuité des activités et limiter les dommages liés aux cyberattaques ou aux défaillances techniques.

Le CSC recommande une approche stricte et régulière en matière de sauvegardes. Les copies quotidiennes des données opérationnelles et des données clients sont essentielles pour garantir la continuité immédiate des activités, tandis que les sauvegardes hebdomadaires contribuent à renforcer la stabilité à long terme de l’environnement numérique. Une stratégie de sauvegarde complète doit faire partie intégrante de tout plan de protection digitale, quel que soit le profil de l’organisation. Un tel dispositif assure la restauration rapide et fluide des systèmes après tout incident. Le Conseil invite toutes les organisations à revoir leurs plans actuels, à effectuer des sauvegardes périodiques et à tester régulièrement leur efficacité afin de garantir une préparation optimale face aux urgences.

En définitive, la valeur centrale des sauvegardes réside dans leur capacité à permettre aux organisations de rétablir à la demande leurs opérations critiques et leurs données sensibles. Elles peuvent également être utilisées pour détecter des activités frauduleuses et récupérer efficacement des données perdues. En maintenant des sauvegardes régulières des informations, des données clients et des données opérationnelles, les organisations s’assurent de la continuité de leurs activités, même face à des menaces imprévues.