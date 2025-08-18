Les Émirats arabes unis commémorent la Journée mondiale de l’aide humanitaire et réaffirment leur engagement envers les populations vulnérables

ABOU DHABI, le 18 août 2025, WAM – Les Émirats arabes unis célèbreront demain la Journée mondiale de l’aide humanitaire, réaffirmant leur rôle de premier plan dans l’apport d’une assistance rapide et efficace aux populations touchées par les crises à travers le monde. À la mi-2024, l’aide étrangère du pays avait bénéficié à plus d’un milliard de personnes, pour une valeur totale dépassant les 368 milliards d’AED.

Cette année, la commémoration intervient alors que les Émirats poursuivent leurs efforts internationaux pour soutenir les victimes des guerres et conflits, notamment le peuple palestinien dans la bande de Gaza. D’après les rapports des Nations Unies, l’aide émiratie représente 44 % de l’ensemble de l’assistance internationale acheminée vers Gaza.

Dans le cadre de l’initiative « Birds of Goodness », intégrée à l'Opération « Chivalrous Knight 3 », les EAU ont effectué jusqu’à présent 73 opérations de largage aérien, totalisant plus de 3 988 tonnes d’aides, incluant vivres et produits de première nécessité.

Les EAU ont également réaffirmé leur engagement envers le peuple frère du Soudan, en annonçant une contribution de 200 millions USD lors de la Conférence humanitaire de haut niveau tenue à Addis-Abeba le 14 février 2025. Ainsi, l’aide humanitaire émiratie en faveur du Soudan dépasse les 3,5 milliards USD sur la dernière décennie.

En soutien au peuple ukrainien, les Émirats ont signé un accord avec la Fondation Olena Zelenska pour contribuer à hauteur de 4,5 millions USD à la création de centres pour familles d’accueil et orphelinats. Jusqu’en février dernier, plus de 1,2 million de personnes avaient bénéficié de l’aide émiratie, dont un million de femmes et d’enfants.

Par ailleurs, les efforts de médiation menés par les Émirats entre la Russie et l’Ukraine ont permis d’aboutir à 16 opérations d’échange de prisonniers, soit un total de 4 349 individus échangés.

En janvier 2025, les Émirats ont apporté une aide d’urgence à la République du Tchad, composée de 30 000 paniers alimentaires et plus de 20 000 couvertures, pour faire face aux inondations. En Somalie, ce sont 700 tonnes de denrées alimentaires qui ont été envoyées aux régions sinistrées.

À la suite du séisme ayant frappé la République de l’Union du Myanmar en mars, les EAU ont dépêché plus de 200 tonnes d’aides alimentaires, médicales et d’abris, suivies par l’envoi de 167 tonnes de matériel supplémentaire pour venir en aide à quelque 80 000 personnes.

Le 11 août, des équipes spécialisées des EAU sont arrivées dans la capitale albanaise, Tirana, pour participer aux opérations d’extinction des incendies en cours dans plusieurs régions, apportant avions, équipements et matériel de lutte contre le feu.

Cette année a également vu le lancement de plusieurs initiatives humanitaires d’envergure, notamment la campagne « Fathers’ Endowment », dont une partie des recettes sera consacrée à l’accès aux soins dans les communautés défavorisées.

Enfin, un accord signé entre l’Agence d’aide des EAU et le gouvernement tchadien prévoit la construction de l’hôpital Cheikha Fatima bint Mubarak et d’un centre de dialyse à N'Djamena, pour améliorer les services de santé et les traitements pour les patients souffrant d’insuffisance rénale.