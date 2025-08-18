L’ambassadeur des Émirats arabes unis présente ses lettres de créance au gouverneur général par intérim des Îles Salomon

HONIARA, 18 août 2025 (WAM) – Dr Fahad Obaid Al Taffaq, ambassadeur des Émirats arabes unis en Australie et ambassadeur non-résident auprès de Samoa, des Îles Salomon et de Vanuatu, a présenté ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur non-résident des Émirats arabes unis auprès des Îles Salomon à Patterson J. Oti, gouverneur général par intérim des Îles Salomon.

Al Taffaq a transmis à Oti les salutations de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, ainsi que de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ainsi que leurs vœux de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple des Îles Salomon.

Pour sa part, Oti a adressé ses salutations à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et à Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, exprimant ses vœux de développement et de prospérité pour le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis.

Oti a en outre salué les liens étroits entre les deux pays et a souhaité plein succès à l’ambassadeur dans ses missions visant à renforcer la coopération bilatérale et à promouvoir les relations dans divers domaines.

Dr Al Taffaq a exprimé sa fierté de représenter les Émirats arabes unis aux Îles Salomon et a réaffirmé son engagement à renforcer les relations bilatérales dans plusieurs secteurs, au service des intérêts communs et de la consolidation des liens entre les deux peuples.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les perspectives de coopération et les moyens de les développer davantage afin de répondre aux aspirations des deux pays et de leurs peuples en faveur d’un avenir prospère.