Abu Dhabi Awards lancent l’initiative « Goodness in Motion » à l’occasion de leur 20ᵉ anniversaire

ABOU DHABI, 18 août 2025 (WAM) – Les Abu Dhabi Awards ont officiellement lancé l’initiative itinérante « Goodness in Motion » à l’occasion de leur 20ᵉ anniversaire, en alignement avec l’Année de la communauté aux Émirats arabes unis.

Cette initiative vise à diffuser l’esprit de la bonté à travers l’ensemble des Émirats par le biais de visites programmées dans les centres commerciaux, les écoles et divers chantiers.

La tournée « Goodness in Motion », qui se poursuivra jusqu’au 17 septembre, fera escale dans plusieurs Émirats afin de rencontrer les membres de la communauté, tous âges et origines confondus.

Démarrant aujourd’hui à Umm Al Qaiwain, la tournée mobilisera les membres de la société issus de différents horizons et générations, en distribuant des cadeaux promotionnels et en sensibilisant le public aux "Abu Dhabi Awards", en mettant en lumière leur mission qui consiste à honorer des individus inspirants et à valoriser leurs contributions positives à la communauté.

Conformément au thème de l’Année de la communauté aux Émirats arabes unis, « Main dans la main », l’initiative « Goodness in Motion » ambitionne d’inspirer la bienveillance, d’encourager la générosité et de renforcer les liens communautaires. À travers cette action, les Abu Dhabi Awards invitent les membres de la société à proposer la candidature de citoyens et de résidents dont les actions nobles ont laissé un impact positif et durable sur la société.