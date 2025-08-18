Une entreprise émirienne entame la construction d’un projet solaire de 50 MW en République centrafricaine

BANGUI, 18 août 2025 (WAM) – Global South Utilities (GSU), société d’investissement basée aux Émirats arabes unis, a officiellement lancé les travaux de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts à Sakaï, en République centrafricaine, marquant une étape majeure dans l’accès à l’énergie et la transition vers les énergies propres dans le pays.

Le projet, qui devrait fournir de l’électricité propre à plus de 300 000 foyers et compenser plus de 50 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an, comprendra également un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) d’une capacité de 10 mégawattheures. Ce dispositif permettra de renforcer la stabilité du réseau et d’assurer une alimentation continue en électricité. Outre l’amélioration de la disponibilité énergétique, cette initiative créera de nouvelles opportunités d’emploi dans le secteur des énergies renouvelables, tout en favorisant le développement des compétences locales et l’inclusion économique.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, de Pascal Bida Koyagbele, ministre d’État en charge des investissements stratégiques et des grands travaux, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux et de la direction de GSU.

« Pour la République centrafricaine, ce projet jouera un rôle déterminant dans l’élargissement de l’accès à l’énergie pour les communautés à travers le pays », a déclaré Ali Alshimmari, directeur général et PDG de GSU. « Il représente une nouvelle étape dans notre engagement à fournir des solutions énergétiques propres et évolutives dans des régions que certains considèrent comme difficiles, mais que nous voyons comme des portes ouvertes vers les opportunités et la croissance durable. »

Le projet solaire de Sakaï s’inscrit dans le cadre de l’Accord global de partenariat économique (CEPA) signé en mars 2025 entre les Émirats arabes unis et la République centrafricaine, qui vise à approfondir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux dans des secteurs clés.

Cette centrale fait partie du portefeuille croissant de projets d’énergie propre développés par GSU à travers l’Afrique, réaffirmant l’engagement des Émirats arabes unis en faveur d’investissements respectueux du climat et de partenariats économiques concrets avec les pays du Sud global.