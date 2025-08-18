Les Émirats arabes unis ont jeté des bases solides pour une action humanitaire durable : Hamdan bin Zayed

ABOU DHABI, 18 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du souverain dans la région d’Al Dhafra et président du Croissant-Rouge des Émirats (ERC), a affirmé que les Émirats arabes unis, sous la conduite du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ont jeté des bases solides pour la durabilité de l’action humanitaire, en faisant une priorité nationale et en la plaçant au cœur de leur vision.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de l’action humanitaire, célébrée chaque année le 19 août, Cheikh Hamdan a souligné que les Émirats arabes unis contribuent activement au renforcement de la réponse aux crises humanitaires à travers des programmes innovants qui offrent des solutions durables pour le développement des communautés.

Il a noté que l’aide humanitaire étrangère est devenue une composante essentielle du parcours des Émirats arabes unis, fournie sur la base de la neutralité et de l’humanité, sans considération d’ordre ethnique, religieux ou confessionnel.

Cheikh Hamdan a indiqué que la Journée mondiale de l’action humanitaire constitue une occasion de réaffirmer l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération internationale dans le domaine humanitaire, rappelant que l’escalade des défis mondiaux exige des efforts collectifs et une vision unifiée entre nations et peuples.

Il a mis en avant les efforts constants des Émirats arabes unis pour réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition, ainsi que pour soulager les souffrances dans les pays confrontés à des crises humanitaires et de développement, en fournissant notamment les besoins essentiels, au premier rang desquels figure l’alimentation, considérée comme la première ligne de défense contre les maladies, les épidémies, les déplacements et la privation.

À cet égard, il a cité des rapports internationaux récents faisant état de plus de 305 millions de personnes dans 72 pays ayant besoin d’aide humanitaire, tandis qu’environ 400 millions d’enfants vivent dans des zones de conflit.

Le président de l’ERC a exhorté la communauté internationale et les agences des Nations Unies à intensifier leurs efforts, à renforcer les partenariats et à améliorer la coordination des programmes et initiatives visant à atteindre les Objectifs de développement durable, en particulier l’éradication de la pauvreté et de la faim.

Il a également appelé les organisations donatrices à accroître leur soutien aux institutions humanitaires spécialisées afin de leur permettre de remplir leur mission dans les conditions économiques difficiles que connaît actuellement le monde.

Cheikh Hamdan a affirmé que l’ERC a récemment élargi le champ de ses opérations de secours et renforcé sa réponse face à l’aggravation des crises humanitaires dans un certain nombre de pays de la région, guidé par sa noble mission et par ses principes qui placent l’être humain et ses besoins au premier plan des priorités.