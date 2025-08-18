Masdar alloue plus de 1,685 milliard de dollars américains issus des obligations vertes

ABOU DHABI, 18 août 2025 (WAM) – La société Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar), leader mondial des énergies propres, a publié aujourd’hui son rapport de financement vert 2024, détaillant les projets d’énergies renouvelables financés par les émissions d’obligations vertes de Masdar ainsi que les impacts réalisés.

Plus de 1,685 milliard de dollars américains issus des obligations vertes émises en 2023 et 2024 avaient été alloués au 31 décembre à de nouveaux projets solaires, éoliens terrestres et maritimes, ainsi qu’à des systèmes de stockage d’énergie. Ces investissements stimulent le développement des énergies propres aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi que sur des marchés tels que l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan et la Serbie.

Le rapport a révélé que chaque million de dollars investi via les obligations vertes de Masdar permet d’éviter environ 3 700 tonnes de CO₂ par an grâce aux projets bénéficiaires. Le total des émissions évitées attribuées à ces obligations vertes s’élève ainsi à plus de 6,28 millions de tonnes de CO₂ par an.

Mazin Khan, directeur financier de Masdar, a déclaré : « La stratégie de financement vert de Masdar repose sur une allocation disciplinée du capital, une intégration rigoureuse des critères ESG et une transparence totale dans nos rapports. Nous sommes fiers de diriger les fonds levés vers des projets de type greenfield répondant à des critères stricts, favorisant ainsi les progrès en matière d’énergies propres tout en maintenant un haut niveau d’efficacité financière et de confiance des investisseurs. »

En mars dernier, Masdar a révisé son cadre de financement vert afin d’élargir les critères d’éligibilité pour inclure l’hydrogène vert et les systèmes de stockage d’énergie par batterie indépendants.

À la suite de cette révision, Moody’s Investor Services a confirmé la note de qualité en matière de durabilité de Masdar à SQS1 (Excellent) dans son avis indépendant de seconde partie, et a certifié que le cadre est conforme aux meilleures pratiques internationales, notamment les Principes des obligations vertes de l’ICMA et les Principes des prêts verts.

En mai 2025, la demande pour l’émission d’obligations vertes de 1 milliard de dollars de Masdar a conduit à une sursouscription de 6,6 fois. L’allocation finale a été répartie à 85 % pour les investisseurs internationaux et à 15 % pour les investisseurs de la région MENA. Cette émission porte le montant total levé depuis le lancement du programme d’obligations vertes de Masdar en 2023 à 2,75 milliards de dollars.

Le programme d’obligations vertes de Masdar s’inscrit dans un cadre de financements plus larges, incluant 6 milliards de dollars de financements sans recours en 2024, destinés à développer 11 GW d’énergies propres à travers 12 projets dans neuf pays.

Dans le respect de son engagement en faveur de la transparence dans le financement durable, Masdar a mandaté Ernst & Young pour réaliser un audit limité de l’allocation des fonds et des indicateurs environnementaux présentés dans son rapport de financement vert 2024.