La police de Dubaï déjoue en huit heures le vol d’un diamant rose de 25 millions de dollars

DUBAÏ, 18 août 2025 (WAM) – Dans une opération baptisée « Pink Diamond », la police de Dubaï a déjoué le vol d’un diamant rose exceptionnel, estimé à 25 millions de dollars, et empêché les malfaiteurs de le faire sortir clandestinement du pays.

La police de Dubaï a indiqué que l’opération a conduit à l’arrestation du gang, qui planifiait depuis plus d’un an le vol de ce diamant rare, certifié par un institut gemmologique de renom et doté d’un degré de pureté unique, avec seulement 0,01 % de probabilité d’en trouver un similaire.

Le stratagème des criminels consistait à identifier le propriétaire du diamant, un joaillier, et à le convaincre qu’un riche acheteur souhaitait acquérir la pierre. Pour gagner sa confiance, les suspects se sont fait passer pour de riches investisseurs en louant des voitures de luxe et en organisant des rencontres dans des hôtels prestigieux, parvenant ainsi à persuader le marchand de déplacer le diamant hors de sa boutique sécurisée, ce qui leur a permis de s’en emparer.

Grâce à des technologies avancées, les équipes de la police criminelle de Dubaï ont identifié les trois suspects, tous de nationalité asiatique, suivi leurs déplacements et procédé à leur arrestation. Le diamant a été récupéré sain et sauf avant qu’il ne soit expédié clandestinement, dissimulé dans un petit réfrigérateur à destination de l’Asie.

Classé « Fancy Intense », le diamant rose pèse 21,25 carats et se distingue par une clarté, une symétrie et un poli exceptionnels, certifiés « Excellent ». Sa valeur et sa rareté hors du commun en ont fait une cible privilégiée, justifiant le plan élaboré du gang sur une longue période.

La police de Dubaï a révélé que le joaillier avait importé la pierre d’un pays européen pour la vendre à Dubaï. Le gang avait suivi de près son arrivée et mis au point une stratégie sophistiquée, se faisant passer pour des intermédiaires fortunés représentant un acheteur potentiel. Ils ont multiplié les rencontres avec le marchand, loué des voitures haut de gamme, organisé des rendez-vous dans des hôtels de luxe et même fait appel à un expert renommé pour authentifier la gemme, renforçant leur crédibilité.

Finalement, ils ont attiré le marchand dans une villa sous prétexte de le présenter à l’acheteur. Une fois le diamant sorti, ils s’en sont emparés et ont pris la fuite.

Dès que le joaillier a signalé le vol, une unité spécialisée a été constituée pour identifier et localiser les suspects. Ceux-ci, qui vivaient initialement ensemble, s’étaient séparés après le forfait. Les équipes de la police ont mené des perquisitions simultanées sur leurs lieux de cachette, arrêtant les trois individus et récupérant le diamant avant son départ du pays.

Le propriétaire du diamant a salué la rapidité d’intervention de la police de Dubaï, la qualifiant « d’étonnante », et soulignant que leur efficacité lui avait immédiatement donné confiance dans la résolution de l’affaire. Il a expliqué qu’après son appel au 999, plusieurs patrouilles étaient arrivées en quelques minutes pour ouvrir l’enquête et lui offrir des assurances constantes. « À ma grande surprise, dès le lendemain matin, on m’a annoncé que les suspects avaient été arrêtés et le diamant retrouvé », a-t-il déclaré.

Installé à Dubaï depuis 2005, le commerçant a reconnu avoir été pris de court par le stratagème et a exhorté les professionnels du secteur à respecter les consignes de sécurité officielles établies par l’émirat.

Il a ajouté : « Dubaï est devenu un centre mondial sûr pour le commerce du diamant. Il est essentiel de préserver les standards qui permettent cette réputation. »