Les institutions et associations caritatives émiriennes… une valeur humanitaire et un don sans limites

ABOU DHABI, 18 août 2025 (WAM) – Les institutions et associations caritatives des Émirats arabes unis jouent un rôle majeur et influent dans le domaine humanitaire, tant à l’intérieur du pays qu’à l’international, reflétant l’image lumineuse de la société émirienne et sa culture profondément enracinée du don et de la solidarité.

En 2025, ces associations ont poursuivi la mise en œuvre d’initiatives humanitaires et de développement, ainsi que de programmes communautaires visant à améliorer la vie des individus et des communautés, dans la continuité de la vision de la direction éclairée et de l’héritage du père fondateur, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Réalisations de la Dubai Charity Association

La Dubai Charity Association a souligné que l’action humanitaire constitue une valeur fondamentale de la société émirienne, inscrivant l’État parmi les pays de premier plan dans le système humanitaire mondial. Son directeur exécutif, Ahmed Al Suwaidi, a affirmé que l’association œuvre à répondre aux besoins du plus grand nombre de bénéficiaires, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Au cours du premier semestre 2025, l’association a concentré ses efforts sur 20 pays, construisant 18 complexes et villages résidentiels, 470 logements pour les familles défavorisées, 25 écoles et deux centres de formation professionnelle. Elle a également mené 361 projets de soutien éducatif, creusé 3 922 puits et exécuté 1 416 projets de distribution d’eau. Dans le domaine de la santé, elle a pris en charge 1 513 patients et inauguré 21 dispensaires, tout en soutenant 65 projets destinés aux personnes de détermination. L’association a aussi mis en œuvre 1 700 projets divers, aidé 426 familles productives et lancé 1 402 projets de waqf caritatifs. Durant le Ramadan, sa campagne « Yadoum Al Khair » a bénéficié à plus de quatre millions de personnes.

Rapport semestriel de la Sharjah Charity Association

La Sharjah Charity Association a annoncé que le total de ses aides et projets pour le premier semestre 2025 a dépassé 214 millions de dollars, au profit de plus de 1,5 million de bénéficiaires aux Émirats arabes unis et à l’étranger.

Réalisations de la Saqr bin Mohammed Al Qasimi Foundation (Ras Al Khaimah)

La fondation a mis en avant ses programmes locaux et internationaux, dont une participation active à l’opération « Chivalrous Knight 3 », des aides sociales et humanitaires étendues, ainsi que des partenariats institutionnels. Elle a couvert les besoins éducatifs, sanitaires et sociaux de centaines de familles, lancé la campagne « Bil-‘Ilm Narqa » ( Par l’éducation, nous nous élevons) en faveur des étudiants en difficulté, et distribué des médicaments, équipements médicaux et aides financières. Elle a également soutenu le « Fonds Al Faraj » pour l’aide aux détenus insolvables et distribué plus de 25 000 repas quotidiens durant le Ramadan, ainsi que des paniers alimentaires, des bons d’achat et des vêtements pour l’Aïd.

Réalisations de l’Emirates Charity Association

L’association a réalisé 1 451 projets au premier semestre 2025, dont la construction de 139 mosquées, le forage de 319 puits, l’installation de 893 pompes à eau, l’édification de 21 salles de classe, de sept orphelinats, de quatre complexes de développement, de trois cliniques et de cinq maisons pour les familles nécessiteuses. Durant le Ramadan, sa campagne « Ayyaman Ma’doudat » a permis d’offrir des repas à 73 327 jeûneurs, de distribuer 1 500 colis alimentaires et 4 832 zakat al-fitr. Elle a également assuré des parrainages pour 487 orphelins et divers soutiens pour les étudiants, familles et personnes de détermination.

Réalisations de la Saud bin Rashid Al Mualla Foundation (Umm Al Qaiwain)

Son directeur général, Rashid Humaid Al Hamar, a indiqué que les aides caritatives et de développement offertes au premier trimestre 2025 ont dépassé 18,2 millions AED. Elles ont couvert les traitements médicaux, le soutien scolaire et universitaire, la construction et la rénovation de logements, ainsi que l’ameublement des habitations. La fondation a récemment achevé un projet résidentiel de 20 villas dans la région d’Al Ra’fa, destinées aux familles éligibles dans le cadre des programmes de logement communautaire.

Ces réalisations collectives traduisent l’engagement durable des Émirats arabes unis à renforcer la solidarité, à promouvoir le développement durable et à étendre l’impact de leurs programmes humanitaires, au service des communautés locales et internationales.