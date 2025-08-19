Trump discute du règlement de la crise ukrainienne avec Zelensky et des dirigeants européens

WASHINGTON, 18 août 2025 (WAM) – Le président américain Donald Trump a tenu une série de réunions de haut niveau à la Maison-Blanche visant à tracer une voie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à commencer par une rencontre bilatérale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suivie d’une session élargie à laquelle ont participé plusieurs dirigeants européens.

Au cours de ces entretiens, Trump a affirmé que les États-Unis soutiendraient les garanties de sécurité européennes pour l’Ukraine, soulignant qu’un accord global pour mettre fin au conflit serait préférable à un simple cessez-le-feu. Il a également exprimé l’espoir d’une réunion trilatérale regroupant les États-Unis, la Russie et l’Ukraine, précisant que la question des échanges territoriaux serait abordée dans le cadre des négociations, et a annoncé son intention de s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine à l’issue des discussions.

Pour sa part, Zelensky a insisté sur l’importance des garanties de sécurité, affirmant que la sûreté et la protection de l’Ukraine dépendent du soutien de ses partenaires internationaux.

Les dirigeants européens ont exprimé leur appui aux efforts en cours. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a qualifié le dialogue avec la Russie de pas important, tandis que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a souligné que la sécurité de l’Ukraine contribue à la stabilité et à la sûreté des nations européennes, qui travailleront à réaliser de réels progrès sur les garanties de sécurité.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié de « très importante » l’idée d’une réunion trilatérale, mettant en avant la nécessité de reconstruire une armée ukrainienne forte. De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé qu’un cessez-le-feu devrait constituer une première étape vers des négociations sérieuses, tandis que la Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé son soutien aux efforts du président américain pour parvenir à la paix entre la Russie et l’Ukraine, soulignant l’importance de garantir qu’une fois la paix conclue, la guerre ne puisse se reproduire.