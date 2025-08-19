Des scientifiques réalisent une percée dans le traitement du diabète grâce à une greffe de cellules modifiées génétiquement

STOCKHOLM, 19 août 2025 (WAM) – Une équipe internationale de scientifiques de Suède et des États-Unis a annoncé une avancée décisive dans le traitement du diabète de type 1. Pour la première fois au monde, une greffe de cellules pancréatiques isolées, génétiquement modifiées, a permis à un patient de retrouver la capacité de produire naturellement de l’insuline.

L’intervention visait à empêcher le rejet des cellules transplantées par l’organisme. Avant leur implantation, trois modifications génétiques ont été réalisées grâce à la technologie CRISPR : deux visant à réduire les antigènes spécifiques reconnus par les cellules T adaptatives, et une troisième destinée à renforcer la production d’une protéine appelée CD47, qui bloque la réponse des cellules immunitaires innées.

Le patient, un homme de 42 ans atteint de diabète de type 1 depuis l’enfance, a reçu des cellules pancréatiques prélevées sur un donneur sain et injectées dans le muscle de son avant-bras. Douze semaines après la procédure, les cellules modifiées ont commencé à produire de l’insuline en réponse au glucose après les repas, sans recours à des médicaments immunosuppresseurs.

Selon les chercheurs, dont les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, cette étude constitue une étape pionnière vers des traitements plus sûrs et plus efficaces contre le diabète de type 1. Ils ont ajouté que cette approche pourrait ouvrir la voie à des applications similaires dans le domaine de la transplantation d’organes et de cellules pour d’autres maladies.