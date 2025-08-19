Les Émirats arabes unis ont présenté aux journalistes le projet d’approvisionnement en eau ‘Lifeline’ à Khan Younès.

GAZA, 19 août 2025 (WAM) – L’opération émirienne « Chivalrous Knight 3 » a organisé une visite de terrain pour les médias et les parties prenantes après que le projet d’approvisionnement en eau « Lifeline » a atteint les zones méridionales d’Al Mawasi, à Khan Younès, l’une des régions les plus densément peuplées de Gaza accueillant des familles déplacées.

Cette visite avait pour objectif de suivre la mise en œuvre du projet et d’évaluer les bénéfices directs pour les familles affectées, en particulier les enfants et les personnes âgées, grâce à la nouvelle source d’approvisionnement en eau.

La nouvelle canalisation de 7,5 kilomètres relie les stations de dessalement émiriennes situées à Rafah, en Égypte, à la zone d’Al Mawasi, au sud de Gaza. Elle devrait profiter à 600 000 Palestiniens, en fournissant à chaque personne 15 litres d’eau douce par jour. Cette initiative contribuera à atténuer la grave pénurie d’eau qui touche les habitants depuis plusieurs mois.

Le projet « Lifeline » vise à soulager une population confrontée à des coupures d’eau fréquentes et à des températures élevées. En garantissant l’accès à une eau potable propre et sûre, l’initiative protège la santé publique et réduit le lourd fardeau quotidien des familles déplacées privées de réseau d’eau fonctionnel depuis des mois.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts précédents des Émirats arabes unis pour faire face à la crise de l’eau à Gaza, comprenant la construction de stations de dessalement, la mise à disposition de camions-citernes, le creusement de puits et l’entretien des réseaux hydriques. Les Émirats ont également mis en œuvre d’autres projets urgents d’infrastructure afin d’assurer un soutien humanitaire durable et de répondre aux besoins essentiels de la population.