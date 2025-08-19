Masdar et ses partenaires de consortium atteignent la clôture financière du projet solaire d’Al Sadawi en Arabie saoudite

ABOU DHABI, 19 août 2025 (WAM) – La compagnie Abou Dhabi pour la Future Energie PJSC – Masdar, aux côtés de ses partenaires de consortium GD Power et Korea Electric Power Corporation, a annoncé aujourd’hui avoir atteint la clôture financière du projet solaire photovoltaïque d’Al Sadawi d’une capacité de 2 gigawatts (GW), un projet phare inscrit dans le Programme national des énergies renouvelables (NREP), dirigé et supervisé par le ministère de l’Énergie.

Les facilités de financement du projet ont été obtenues auprès de huit grandes banques régionales et internationales, couvrant une part substantielle du coût total, estimé à environ 1,1 milliard de dollars américains.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « Masdar est fermement engagé à soutenir les objectifs de l’Arabie saoudite en matière d’énergies propres, et ce projet emblématique viendra enrichir notre portefeuille croissant dans le Royaume. L’annonce d’aujourd’hui constitue une étape significative dans le parcours de l’Arabie saoudite vers l’énergie propre, l’usine d’Al Sadawi étant appelée à devenir l’un des plus grands projets solaires au monde. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin d’assurer la mise en service complète du projet, qui contribuera à façonner l’avenir de l’énergie propre dans le Royaume. »

Le projet indépendant de production d’électricité (IPP) d’Al Sadawi marque une étape importante dans le cheminement du Royaume vers son objectif de mix énergétique, qui prévoit d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Destiné à devenir l’une des plus grandes centrales solaires au monde, le projet contribuera largement au développement durable et à la réduction des émissions de carbone en Arabie saoudite.

Situé dans la Province orientale, le projet sera développé selon le modèle « Construire, Posséder et Exploiter » (BOO), avec un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans signé l’an dernier avec la Saudi Power Procurement Company (SPPC).

La centrale devrait commencer sa production à pleine capacité dès le début de l’année 2027, avec une mise en exploitation commerciale prévue la même année.

Les banques participantes au financement d’Al Sadawi sont Standard Chartered Bank, KEXIM, ADCB, BNP Paribas, ADIB, Bank of China, HSBC et Société Générale.