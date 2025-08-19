L’EHS renforce les programmes de sensibilisation et de prévention contre le tabagisme

DUBAÏ, 19 août 2025 (WAM) – Les Emirates Health Services (EHS) poursuivent leurs efforts pour lutter contre le tabagisme et en limiter la propagation dans la société à travers des initiatives de sensibilisation intégrées, des services spécialisés de sevrage et la promotion des meilleures pratiques de santé visant à prévenir les maladies liées aux produits du tabac traditionnels et modernes.

Actuellement, l’EHS gère 17 cliniques de sevrage tabagique à travers les Émirats arabes unis, avec une augmentation de 53 % du nombre de bénéficiaires cette année par rapport à la même période de l’an dernier. Cette croissance est attribuée à des programmes complets de traitement et de sensibilisation combinant un suivi médical et un accompagnement comportemental.

L’autorité a également adopté des technologies thérapeutiques avancées, dont le suivi biométrique des niveaux de monoxyde de carbone dans le corps, et a élargi les consultations virtuelles via son application intelligente, garantissant un accès pratique aux services de sevrage. Ces efforts ont contribué à un taux de réussite de 52,6 % parmi les bénéficiaires, reflétant l’efficacité des programmes mis en œuvre.

La Dre Kareema Alraesi, directrice du département des soins de santé primaires à l’EHS, a souligné l’approche intégrée adoptée par l’autorité pour lutter contre le tabagisme et sensibiliser aux risques qui y sont liés, mettant l’accent sur l’intervention précoce, l’autonomisation des prestataires de soins et l’expansion des services de sevrage.

Elle a déclaré : « La lutte contre le tabagisme constitue une pierre angulaire de la prévention des maladies non transmissibles. À travers nos programmes de sevrage, nous intégrons l’accompagnement et la sensibilisation dans les parcours de soins primaires et favorisons la participation de la communauté au changement des comportements nocifs. »

Pour sa part, la Dre Sojoud Alsheraifi, directrice du projet sur les maladies non transmissibles à l’EHS, a mis en avant la nécessité de relever les défis croissants liés aux produits modernes du tabac. Elle a déclaré : « Les efforts actuels exigent des réponses innovantes basées sur la sensibilisation et le soutien communautaire. Grâce à des partenariats actifs entre les prestataires de soins, les instances législatives, les institutions éducatives et le public, il est possible de réduire l’impact du tabac. »

Dans le cadre de son plan 2025–2026, l’EHS lancera plusieurs initiatives, dont le développement d’une application intelligente proposant des plans de traitement quotidiens et des rappels pour les fumeurs, une ligne d’assistance psychologique dédiée, des séances de thérapie de groupe, le renforcement des groupes de soutien, la formation accrue des professionnels de santé et des programmes de reconnaissance pour les personnes ayant réussi à arrêter de fumer. Le nombre de cliniques spécialisées sera également élargi.

L’EHS accorde une priorité particulière aux campagnes de sensibilisation à grande échelle, en ciblant notamment les jeunes afin de les informer sur les risques du tabac, ses effets nocifs sur le corps et les méthodes de prévention. Des campagnes spécialisées mettront en lumière les impacts sanitaires, sociaux et économiques du tabagisme, tout en mobilisant des influenceurs et en introduisant des modules éducatifs anti-tabac dans les programmes scolaires destinés aux élèves âgés de 15 ans et plus.