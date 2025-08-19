Un film documentaire international met en lumière le plus grand centre logistique humanitaire du monde à Dubaï

DUBAÏ, 19 août 2025 (WAM) – Dubai Humanitarian, le plus grand centre humanitaire au monde, a dévoilé un nouveau film documentaire intitulé « La solidarité… L’histoire humanitaire de Dubaï », offrant une plongée unique dans les coulisses de son rôle de premier plan dans la réponse aux catastrophes, tant régionales que mondiales, à travers la coordination immédiate entre les agences des Nations Unies, les ONG internationales et les partenaires gouvernementaux.

Le film met en lumière la capacité des entrepôts de Dubai Humanitarian, d’une superficie de 150 000 m² – offerts par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï – à acheminer en quelques heures des fournitures vitales, telles que vaccins, équipements médicaux et eau potable, vers les zones en crise à travers le monde.

Le documentaire illustre également le rôle essentiel des partenaires, parmi lesquels le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que des acteurs logistiques nationaux tels que Dubai Customs et Emirates Airline. Leur collaboration garantit la rapidité, la fluidité et l’évolutivité des opérations de secours. Leur expertise commune dans le dédouanement, la logistique et le transport aérien s’est révélée cruciale pour surmonter les défis humanitaires les plus complexes et assurer une assistance en un temps record.

Le film met aussi en avant les histoires humaines derrière les opérations : celles des travailleurs humanitaires, des agents des douanes et des équipages des compagnies aériennes qui, unis par un esprit d’équipe, insufflent l’espoir à travers leurs actions.

Ce documentaire, qui révèle les coulisses d’opérations capables de sauver la vie de millions de personnes dans le monde, des inondations dévastatrices au Pakistan jusqu’à Gaza, sera diffusé en avant-première à l’occasion de la Journée mondiale de l’action humanitaire, célébrée chaque 19 août, sur la chaîne YouTube de Dubai Humanitarian ainsi que sur ses réseaux sociaux @dubaihumanitarian avec les hashtags #DubaiHumanitarian et #WorldHumanitarianDay.

À cette occasion, Giuseppe Saba, directeur exécutif et membre du conseil d’administration de Dubai Humanitarian, a déclaré : « Dubai Humanitarian n’est pas seulement un centre logistique, mais une véritable bouée de sauvetage qui relie le monde. Ce film illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts, avec les Émirats arabes unis en tête de ce mouvement. » Il a ajouté : « L’année 2025 continue d’imposer des défis mondiaux exceptionnels. Avec nos partenaires des Nations Unies et d’autres organisations internationales de secours, nous avons facilité, rien qu’au cours du premier semestre de l’année, l’acheminement d’une aide d’une valeur de plus de 179,2 millions AED vers 81 pays, répondant en particulier à la forte demande en abris et en assistance médicale. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible aux côtés de la communauté humanitaire internationale pour soutenir les plus vulnérables. »

De son côté, Sajida Choua, chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) aux Émirats arabes unis, a affirmé : « Nous devons garantir que l’aide humanitaire soit fournie conformément aux principes humanitaires, sans discrimination et en toute équité. Donner la parole à ceux qui n’en ont pas n’est pas un luxe, mais une responsabilité, un honneur et une mission de vie. »

Le Humanitarian Logistics Data Bank de Dubai Humanitarian, soutenu par l’intelligence artificielle, fournit des analyses en temps réel, des prévisions de la demande et un suivi des stocks à travers différents fuseaux horaires. Il aide ainsi les agences de secours à anticiper les besoins, à prévenir la hausse des prix et à se préparer aux pics saisonniers, comme la demande accrue d’abris liée aux moussons au Bangladesh.

Grâce à son emplacement stratégique, à seulement dix minutes du port de Jebel Ali et de l’aéroport Al Maktoum, Dubai Humanitarian peut atteindre en quatre à huit heures deux tiers des populations les plus vulnérables de la planète.

Avec l’expansion de sa base de données à 11 centres implantés dans différents pays, l’accès aux secours devient plus rapide à partir de sites de proximité, réduisant ainsi les émissions de carbone et les délais de livraison.

Selon les données du centre, la valeur de l’aide fournie par Dubai Humanitarian entre janvier et juin 2025 a dépassé 48,8 millions de dollars, distribuée dans 81 pays. Près d’un tiers de cette aide était consacré à l’hébergement, avec une valeur de 15 millions de dollars représentant 937 377 articles tels que tentes et équipements pour abris d’urgence en hiver. Les aides médicales ont atteint 14 millions de dollars, incluant fournitures sanitaires, équipements médicaux et médicaments, tandis que l’aide en eau et assainissement a représenté environ 1 million de dollars. Les stocks disponibles à Dubai Humanitarian en juin 2025 s’élevaient à 208,1 millions de dollars.

La région a connu plusieurs événements marquants au premier semestre 2025, dont le 25ᵉ pont aérien humanitaire de Dubai Humanitarian vers Gaza. L’opération d’avril a acheminé 56,8 tonnes de fournitures médicales essentielles, d’une valeur de plus d’un million de dollars (4,3 millions AED), fournies par l’Organisation mondiale de la Santé, à l’aéroport d’Al Arish en Égypte.