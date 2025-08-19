Les Émirats arabes unis ont fait de l’humanité un langage universel : Abdulla Al Hamed

ABOU DHABI, 19 août 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias des Émirats arabes unis et président du Conseil des médias des Émirats, a déclaré que la Journée mondiale de l’action humanitaire constitue une occasion de rappeler les nobles valeurs établies par les Pères fondateurs, qui ont inculqué au peuple de la nation l’amour du don et l’esprit de solidarité, faisant de l’humanité un chemin constant et sans frontières, et prouvant par les actes, avant les paroles, que donner pour les autres est la plus haute expression de loyauté envers les valeurs authentiques sur lesquelles les Émirats arabes unis ont été édifiés.

Il a ajouté, à l’occasion de la Journée mondiale de l’action humanitaire, célébrée chaque année le 19 août, que les Émirats arabes unis, sous la conduite du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, poursuivent cette voie bénie, faisant de l’action humanitaire un langage universel par lequel ils expriment leur message et leur rôle civilisationnel, et avec lequel ils construisent l’avenir.

Al Hamed a souligné que le nom des Émirats arabes unis est désormais associé, dans le cœur des peuples, à l’espoir en temps de crise, au soutien dans les moments difficiles et à la capacité de transformer les initiatives humanitaires en projets concrets permettant de réaliser le développement et la stabilité.

Il a ajouté que ce qui distingue le modèle humanitaire des Émirats arabes unis est sa profondeur et sa globalité, puisqu’il ne se limite pas à l’intervention d’urgence mais s’étend à la construction d’un avenir meilleur pour les nations à travers l’éducation, les soins de santé et le développement durable.

En conclusion, il a affirmé que les Émirats arabes unis resteront fidèles à leurs valeurs établies, attachés à renforcer leurs partenariats humanitaires avec le monde et convaincus que tendre la main aux autres constitue l’investissement le plus élevé dans l’avenir de l’humanité.