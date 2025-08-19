L’Émirienne Alia Abdulsalam établit un record personnel en Formule 4 en Norvège

OSLO, 19 août 2025 (WAM) – La pilote émirienne Alia Abdulsalam Fairooz, membre de l’équipe Team Mubadala, a réalisé un nouveau record personnel en enregistrant un temps de 48,34 secondes lors de sa participation à la manche d’ouverture du Championnat scandinave de Formule 4 motonautique en Norvège.

Elle a livré une performance remarquable lors des essais libres et des qualifications, malgré une défaillance technique qui l’a empêchée de prendre part à la course principale.

L’équipe Mubadala se prépare actuellement à un court camp d’entraînement dans la ville norvégienne de Sonja, en vue de la manche italienne prévue le 15 septembre.

Alia Abdulsalam a déclaré que cette défaillance technique était inattendue au vu de l’intensité de la compétition, ajoutant que la manche de Norvège constituait une étape importante avant la prochaine course en Italie, d’autant qu’elle y a réussi à établir un nouveau record personnel.