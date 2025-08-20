RAK Properties lance un nouveau projet résidentiel « Solera

RAS AL KHAIMAH, 20 août 2025 (WAM) – RAK Properties a annoncé le lancement de Solera, une nouvelle communauté résidentielle d’appartements au sein de sa destination en bord de mer, Mina.

Situé sur l’île Raha, Solera constitue le premier projet du district Downtown Mina. Le développement comprend 451 unités réparties dans trois immeubles reliés par un podium commun.

Le plan directeur de Downtown Mina prévoit la création de six communautés résidentielles, bénéficiant d’un accès à des équipements et services intégrés dans l’ensemble du projet Mina.