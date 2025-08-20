Le Président des Émirats arabes unis reçoit un message écrit du Président de l’Égypte, transmis par Khalifa Shaheen Al Marar

ABOU DHABI, 20 août 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu un message écrit d’Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Égypte, concernant les relations bilatérales et les moyens de renforcer l’action arabe commune.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État, a reçu le message lors de l’accueil de Sherif Issa, ambassadeur de la République arabe d’Égypte auprès des Émirats arabes unis, au siège du ministère à Abou Dhabi.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, ainsi que de plusieurs questions et sujets d’intérêt commun.