La Banque centrale des Émirats arabes unis révoque la licence de Malik Exchange et impose une sanction financière de 2 millions AED

ABOU DHABI, 20 août 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a révoqué la licence de Malik Exchange, radié son nom du registre et imposé une sanction financière de 2 millions AED, conformément à l’article (14) de la Loi fédérale par décret n° (20) de 2018 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, ainsi que ses amendements.

La révocation et la sanction financière ont été décidées sur la base des résultats des inspections menées par la CBUAE, qui ont révélé des violations et des manquements de la société de change à se conformer au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et des organisations illégales, ainsi qu’aux règlements connexes.

Dans le cadre de ses mandats de surveillance et de réglementation, la CBUAE veille à ce que toutes les maisons de change, leurs propriétaires et leur personnel respectent les lois, règlements et normes en vigueur aux Émirats arabes unis, établis par la Banque centrale, afin de garantir la transparence et l’intégrité des transactions financières et de préserver la solidité du système financier national.