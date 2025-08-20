Le groupe ADNEC reçoit le Sceau « Plan to Action : Year of Sustainability »

ABOU DHABI, 20 août 2025 (WAM) – Le groupe ADNEC a été officiellement distingué par le « Plan to Action: Year of Sustainability’s Seal » pour ses réalisations concrètes et mesurables en matière de préservation de l’environnement et d’innovation durable.

Cette distinction a été attribuée à la suite d’un appel national ouvert aux organisations basées aux Émirats arabes unis, mettant en avant des initiatives durables créatives, communautaires et mesurables, alignées sur les objectifs de l’Année de la Durabilité 2024.

Le sceau, décerné dans le cadre de l’initiative de l’Année de la Durabilité, s’inscrit dans la continuité de l’élan national visant à intégrer des actions durables dans tous les secteurs. Cette année, l’accent a été mis sur le passage de l’apprentissage à l’action, en encourageant les organisations à intervenir dans quatre domaines : le transport vert, la conservation de l’énergie et de l’eau, la consommation responsable et la plantation raisonnée.

La candidature du groupe ADNEC a été retenue pour l’ampleur de ses efforts durables à l’échelle de l’organisation. Le Centre ADNEC Abou Dhabi est désormais alimenté exclusivement par des énergies propres – solaire, éolienne et nucléaire – grâce à un accord de fourniture conclu avec la Compagnie d’eau et d’électricité d’Abou Dhabi (EWEC).

Cette transition compense la totalité des émissions liées à l’électricité via des certificats internationaux d’énergies renouvelables (IRECs), accrédités par le département de l’énergie d’Abou Dhabi, faisant du Centre ADNEC le premier et le plus grand site événementiel du Moyen-Orient à atteindre ce jalon.

En parallèle, le groupe a introduit des systèmes de climatisation pilotés par l’intelligence artificielle, permettant de réduire la consommation annuelle d’électricité de 20 %, soit environ 6 millions de kilowattheures.

La réduction des déchets et la circularité sont devenues centrales dans les opérations du groupe. Plus de la moitié des déchets générés dans les différentes entités d’ADNEC sont désormais recyclés. De son côté, Capital Catering, la branche de restauration du groupe, traite jusqu’à 1 200 kg de déchets alimentaires par jour pour les transformer en compost ou en amendement sec pour les sols.

L’engagement communautaire constitue un pilier majeur de la stratégie d’ADNEC. Grâce à des partenariats avec Tadweer, Ne’ma et le Croissant-Rouge des Émirats, le groupe fait don des repas non consommés, renforce les campagnes de sensibilisation du public et encourage des comportements responsables en matière de gestion des déchets lors des événements. ADNEC a également intégré des pratiques d’approvisionnement éthique dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement et renforcé les achats locaux par le biais de son programme de valeur ajoutée nationale (ICV).

Cette reconnaissance s’inscrit dans la stratégie plus large du groupe ADNEC en faveur du Net Zéro, qui inclut une évaluation complète de ses émissions de Scope 1, 2 et 3 et un plan de transition visant à réduire de 25 % son empreinte carbone par employé d’ici 2030.

Le groupe a également attribué un projet d’installation solaire photovoltaïque sur les toits du Centre ADNEC Abou Dhabi, qui devrait générer plus de 8,5 millions de kilowattheures d’énergie renouvelable dès sa première année. Ce système couvrira près de 30 % des besoins en électricité du site et permettra de compenser environ 6 000 tonnes métriques d’émissions de carbone par an.