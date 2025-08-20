« Masdar » enregistre une croissance record de 62 % de son portefeuille en 2024

ABOU DHABI, 20 août 2025 (WAM) – La société d’énergie future d’Abou Dhabi PJSC – Masdar a publié son 12e Rapport annuel de durabilité, mettant en lumière les avancées réalisées par l’entreprise en 2024, année marquée par une croissance record de la capacité de son portefeuille et par l’élargissement de sa présence internationale grâce à des acquisitions majeures en Europe et aux États-Unis.

Le rapport souligne les progrès constants de Masdar dans des domaines clés de la durabilité, notamment la performance environnementale, l’impact social, l’éthique des affaires et la diversité au sein de sa main-d’œuvre. Il réaffirme également son rôle de leader dans le domaine de la finance durable, avec l’expansion de son programme d’obligations vertes en 2024.

Masdar a enregistré une croissance record de 62 % de son portefeuille l’année dernière, portant sa capacité totale – en exploitation, en construction et en développement avancé – à 51 gigawatts (GW), franchissant ainsi plus de la moitié de son objectif de 100 GW d’ici 2030.

La capacité des projets en exploitation et en construction a presque doublé pour atteindre 32,6 GW, avec des projets opérationnels générant 29 225 gigawattheures (GWh) d’électricité propre, évitant ainsi l’émission de 15,5 millions de tonnes de CO₂ équivalent.

La croissance de Masdar en 2024 a été soutenue par des acquisitions emblématiques. En Europe, Masdar a acquis TERNA ENERGY en Grèce pour une valeur d’entreprise totale de 3,2 milliards d’euros.

Aux États-Unis, Masdar a pris une participation de 50 % dans Terra-Gen, l’un des plus grands producteurs indépendants d’énergies renouvelables du pays. Ce portefeuille jouera un rôle déterminant dans l’augmentation de la capacité mondiale de Masdar et renforcera la coopération énergétique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis, dans le cadre de leur partenariat stratégique pour une énergie fiable, abordable et durable.

Dans la péninsule Ibérique, Masdar a poursuivi son expansion en acquérant Saeta pour 1,4 milliard de dollars US, et en obtenant une participation de 49 % dans un portefeuille solaire opérationnel de 2 GW appartenant à Endesa S.A.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « Alors que Masdar poursuit son évolution en tant que leader mondial de l’énergie propre, l’année 2024 a marqué une étape décisive de notre parcours, avec une expansion dans des marchés mondiaux stratégiques, le renforcement de notre solidité financière et le déploiement d’initiatives qui reflètent notre engagement envers une croissance responsable et un progrès inclusif. En tant qu’investisseur, développeur et opérateur mondial, nous générons un impact à grande échelle dans des géographies clés et contribuons à façonner l’avenir de l’énergie propre. Nous continuerons à stimuler l’innovation dans ce secteur et à consolider notre rôle de partenaire de choix pour les gouvernements et les communautés à travers le monde. »

Fidèle à son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, Masdar veille à renforcer la représentation des femmes dans les postes de direction, celles-ci représentant désormais 20 % de son équipe managériale. L’entreprise œuvre également à l’autonomisation des communautés locales à travers des projets de développement urbain durable et des initiatives favorisant l’accès inclusif à l’énergie.