43 000 contrats de mariage civil enregistrés au Département judiciaire d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 20 août 2025 (WAM) – Le Département judiciaire d’Abou Dhabi a annoncé que plus de 10 000 demandes de mariage civil ont été déposées par des étrangers auprès du Tribunal civil de la famille au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi n°14 de 2021 sur le mariage civil et ses effets dans l’émirat d’Abou Dhabi, le nombre total de contrats de mariage civil enregistrés s’élève désormais à 43 000.

Le conseiller Yousef Saeed Al Abri, sous-secrétaire du Département judiciaire d’Abou Dhabi, a affirmé que la demande croissante de services de mariage civil par les étrangers reflète la qualité et l’unicité de cette prestation au Moyen-Orient. Elle illustre également l’engagement d’Abou Dhabi à offrir des services judiciaires innovants en phase avec le développement global de l’émirat, renforçant ainsi sa compétitivité internationale.

Il a souligné que la création du premier tribunal civil de statut personnel dédié aux étrangers dans la région constitue une étape majeure, faisant d’Abou Dhabi une destination privilégiée pour ceux qui recherchent des services de mariage civil. La prestation des services en arabe et en anglais a par ailleurs joué un rôle clé en facilitant les procédures légales pour les non-arabophones.

Selon le rapport statistique du Tribunal civil de la famille, le nombre de mariages civils enregistrés a connu une croissance significative en moins de trois ans : d’environ 5 400 en 2022 à plus de 16 000 en 2024, avec 10 000 en seulement six mois en 2025.

Cette progression remarquable témoigne du succès d’Abou Dhabi dans la mise en place d’un environnement législatif moderne répondant aux besoins des familles tout en soutenant les objectifs économiques de l’émirat. Elle consolide également la réputation d’Abou Dhabi comme centre de tolérance et de diversité culturelle, attirant talents et expertises du monde entier.

Le modèle avancé du Tribunal civil de la famille représente une étape transformative dans le système judiciaire régional. Il permet aux étrangers de mener leurs procédures légales en toute transparence et avec une compréhension claire de chaque étape du processus, reflétant l’engagement d’Abou Dhabi envers les principes d’une justice inclusive.

Le tribunal offre une expérience judiciaire complète et simplifiée, de la soumission de la demande jusqu’au jugement final, en arabe et en anglais. Cette approche renforce la confiance des usagers, réduit les délais et les coûts de procédure et consolide l’attrait de l’émirat en tant que destination de premier plan pour y vivre, investir et régler des affaires personnelles selon les normes internationales les plus élevées.

Le Tribunal civil de la famille met à disposition une gamme complète de services, notamment : Contrats de mariage civil, Notarisation des contrats prénuptiaux, Divorce civil sans faute en une seule séance dans un délai de 30 jours, avec désignation d’un expert financier pour le calcul des droits tels que la pension alimentaire, Garde conjointe automatique, garantissant l’égalité des droits parentaux après le divorce, Rédaction et enregistrement de testaments civils.

Il convient également de noter que le Tribunal civil de la famille propose une offre complète de services électroniques ne nécessitant pas de résidence aux Émirats arabes unis, les rendant accessibles aux résidents, touristes et visiteurs, et assurant ainsi des procédures légales fluides et efficaces pour l’ensemble des usagers.